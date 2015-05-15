中国能源：4月全社会用电量同比增长1.3%，1-4月增0.9%--国家能源局

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
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路透北京5月15日 - 中国国家能源局公布，4月全社会用电量4,415亿千瓦时，同比增长1.3%；1-4月，全国全社会用电量累计17,316亿千瓦时，同比增长0.9%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合1至4月份数据看，工业下行压力不容忽视。
能源局网站新闻稿显示，分产业看，第一产业用电量248亿千瓦时，同比下降2.6%；第二产业用电量12,305亿千瓦时，下降0.8%；第三产业用电量2,287亿千瓦时，增长7.9%；城乡居民生活用电量2,477亿千瓦时，增长4.0%。
数据并显示，1-4月，全国发电设备累计平均利用小时为1,277小时，同比减少111小时。其中，水电设备平均利用小时为866小时，增长57小时；火电设备平均利用小时为1,462小时，减少158小时。
1-4月，全国电源新增生产能力（正式投产）2,428万千瓦，其中，水电300万千瓦，火电1,399万千瓦。
全国电力工业统计数据一览表
指 标 名 称 计算单位 本月 本月止累计
绝对量 增长 绝对量 增长 全国全社会用电量 亿千瓦时 4,415 1.3 17,316 0.9 其中:第一产业用电量 亿千瓦时 77 -4.2 248 -2.6
第二产业用电量 亿千瓦时 3,226 -1.3 12,305 -0.8
工业用电量 亿千瓦时 3,171 -1.1 12,079 -0.8
轻工业用电 亿千瓦时 575 2 2,014 1.9 量
重工业用电 亿千瓦时 2,597 -1.7 10,065 -1.3 量
第三产业用电量 亿千瓦时 538 11.2 2,287 7.9
城乡居民生活用电量 亿千瓦时 575 8.9 2,477 4 6000千瓦及以上电厂发电设 万千瓦 134,04 8.9 备容量 8
其中:水 电 万千瓦 26,613 7.9
火 电 万千瓦 92,452 6.4
核 电 万千瓦 2,105 34.1
风 电 万千瓦 10,110 24 全国供电煤耗率 克/千瓦 309 -5.8
时 全国线路损失率 ％ 4.77 -0.2 全国供热量 万百万千焦 141,26 2.7
1 全国供热耗用原煤 万吨 8,440 -0.4 全国供电量 亿千瓦时 14,971 0.4 全国售电量 亿千瓦时 14,257 0.6 全国发电设备累计平均利用 小时 1,277 -111 小时
其中：水电 小时 866 57
火电 小时 1,462 -158
风电 小时 672 17 全国发电累计厂用电率 % 5.2 -0.12
其中：水电 % 0.4 -0.01
火电 % 6.1 0.35 电源基本建设投资完成额 亿元 763 其中:水电 亿元 173
火电 亿元 225
核电 亿元 126 电网基本建设投资完成额 亿元 866 发电新增设备容量 万千瓦 2,428 其中：水电 万千瓦 300
火电 万千瓦 1,399 新增220千伏及以上变电设备 万千伏安 6,782 容量 新增220千伏及以上线路长度 千米 9,894
（完）
更多细节，请点选国家能源局网站(www.nea.gov.cn)
(发稿 吴晓龙；审校 黄凯)
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路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元