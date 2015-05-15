《中国报摘》--其他报纸重要消息5月15日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
**上海证券报**
--近日，银监会发布《中国银行业监督管理委员会2014年报》显示，2014年银行业治理体系改革进展顺利，民间资本进入银行业取得历史性突破，已有100余家中小商业银行民间资本股份占比超过50%。
**证券时报**
--光大银行 公告称，确认中央汇金直接持有的光大银行90亿股股份已过户登记至光大集团名下。至此，光大集团重组事项已经完成，光大集团持股比例由4.41%上升至23.69%；汇金公司持股比例由41.24%下降至21.96%。
**21世纪经济报 道**
--从民生银行 内部人士处获悉，该行已向银监会提交设立直销银行独立法人机构的申请。直销银行在国内尚属新兴模式。2013年9月，民生银行率先宣布设立直销银行；截至目前，已上线的直销银行达20余家。
**东方早报**
--阿里巴巴 集团近日宣布，已联手云锋基金，对国内主要物流快递企业圆通进行战略投资。双方将共同致力于中国快递物流业的升级，双方均未透露此次投资金额，稍早有消息称阿里投资额或超100亿元人民币。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元