《中国报摘》--其他报纸重要消息5月15日

**上海证券报**

--近日，银监会发布《中国银行业监督管理委员会2014年报》显示，2014年银行业治理体系改革进展顺利，民间资本进入银行业取得历史性突破，已有100余家中小商业银行民间资本股份占比超过50%。

**证券时报**

--光大银行 公告称，确认中央汇金直接持有的光大银行90亿股股份已过户登记至光大集团名下。至此，光大集团重组事项已经完成，光大集团持股比例由4.41%上升至23.69%；汇金公司持股比例由41.24%下降至21.96%。

**21世纪经济报 道**

--从民生银行 内部人士处获悉，该行已向银监会提交设立直销银行独立法人机构的申请。直销银行在国内尚属新兴模式。2013年9月，民生银行率先宣布设立直销银行；截至目前，已上线的直销银行达20余家。

**东方早报**

--阿里巴巴 集团近日宣布，已联手云锋基金，对国内主要物流快递企业圆通进行战略投资。双方将共同致力于中国快递物流业的升级，双方均未透露此次投资金额，稍早有消息称阿里投资额或超100亿元人民币。(完)