《路透晚报》--5月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：出现向好趋势但也有压力，要深化简政放权改革服务“双创”--总理

中国国务院总理李克强称，当前经济运行总体平稳，一些方面出现向好的趋势，调查失业率4月有所降低，工业也回升，但有一些方面压力还比较大，投资继续下行。中国必须采取更有力措施，把向好的趋势巩固住，把下行压力顶住。这从根本上讲要靠简政放权、放管结合和优化服务。

--中国数据：4月FDI同比增速回升至10.5%，当前外贸形势非常严峻--商务部

中国今年前四月实际使用外资（FDI）和对外非金融类直接投资均保持了两位数的较快增长，商务部表示，当前外贸形势非常严峻，为应对汇率波动对外贸企业的影响，商务部鼓励金融机构开发更多汇率避险产品。

--中国政策：财政部等发文支持地方平台后续融资，稳增长政策再发力

中国财政部、央行及银监会周五联合发文称，要妥善处理地方融资平台公司在建项目后续融资问题，对符合条件的在建项目增量融资需求，优先采取政府和社会资本合作(PPP)模式。分析人士认为，新政与此前明确的地方债置换方案相结合，将进一步解决稳增长资金来源，疏通传导宽信用。

--中国经济：力争明年底电子商务交易额22万亿，网上零售5.5万亿--商务部

中国商务部周五发布“互联网+流通”行动计划，明确提出力争在2016年底，中国电子商务交易额达到22万亿元人民币，网上零售额达到5.5万亿元。

--中国能源：4月全社会用电量同比增长1.3%，1-4月增0.9%--国家能源局

中国国家能源局公布，4月全社会用电量4,415亿千瓦时，同比增长1.3%；1-4月，全国全社会用电量累计17,316亿千瓦时，同比增长0.9%。因当前用电量结构中工业用电占到约七成，综合1至4月份数据看，工业下行压力不容忽视。

【金融】

--中国金融：金融风险总体可控，千方百计降低社会融资成本--副总理

中国国务院副总理马凯表示，金融风险总体可控，要多措并举服务实体经济，千方百计降低社会融资成本。并强调稳健的货币政策要根据经济形势变化，更加注重松紧适度。

--中国央行：地方债置换不涉及流动性投放，金融机构积极性高--副行长

中国央行副行长潘功胜周五表示，商业银行贷款和地方债的置换过程中不涉及中央银行进行相应的流动性投放；同时地方债纳入抵押品范围，也并不意味着央行会开展相对应特定额度的流动性投放。

--中国金融：ABS发行注册制后的第一单很快会落地--央行副行长

中国央行副行长潘功胜周五对路透表示，信贷资产证券化(ABS)发行注册制后的第一单很快会落地。

--全球金融：争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营--中国财政部

中国财政部副部长史耀斌表示，日前印度已提名卡马特为金砖银行候任行长，中方已提名祝宪担任金砖银行中国籍副行长，争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营。

--香港金融：场外衍生工具强制性汇报规则将于7月10日起实施

香港政府周五称，将于7月10日起实施新的场外衍生工具制度下强制性汇报规则，涵盖掉期息率及不交收远期交易，但现阶段不包括基金经理的汇报责任。

--《台湾金融市场一周展望》外资空单满布成台指期结算隐忧，惟结算后反弹有望

本周台湾股汇走势不同调，台币受惠外资汇入推升创逾半年收盘新高；反观外资对台股态度则是冷冰冰，致月线、季线接连失守，下周股汇仍看外资脸色。分析师认为，周三台指期结算将成台股分水岭，外资净空单暴增成台指期结算隐忧，结算前台股恐回归季线附近震荡整理，结算后则有机会出现技术性反弹。

【固定收益】

--中国新债：新疆下周四将招标发行共59亿元四期一般地方债券

继中国江苏省后，新疆维吾尔自治区政府周四晚间发布公告，称将于下周四招标发行59亿元人民币一般地方政府债券，期限包括三年、五年、七年和10年。

--新债招标：中国10年铁道债利率4.28%，20年为4.72%--业内人士

业内人士周五透露，中国铁路总公司上午招标发行的今年第一期铁路建设债券(铁道债)，其中150亿元人民币10年期品种中标利率为4.28%，50亿元20年期中标利率为4.72%。

--新债招标：中国六个月期贴现国债加权中标收益率2.2971%--业内人士

业内人士周五透露，中国财政部上午招标的150亿元人民币六个月期(182天)贴现国债，加权中标收益率为2.2971%。

--中企海外债券：中广核电力10年美元债以4.073%定价--消息

两位消息人士周五指出，中国最大核电企业--中广核电力股份有限公司10年期美元债以4.073%定价，发行6亿美元。

--中国货币市场：隔夜回购利率距1%仅一步之遥，需求方喜短成交持续放量

中国银行间市场周五早盘隔夜回购续跌，最新加权利率距1%关口仅一步之遥，七天期品种也再降近10个基点(bp)。交易员称，流动性过于泛滥且预期乐观，需求方偏好价格更低的隔夜，导致4月以来该品种成交多在万亿元以上，最近数日并攀升至1.5万亿元附近。

--中国票据市场：降息后转贴利率继续下探，若无新政策震荡盘整可能性大

本周起中国央行年内第二次降息，票据市场转贴利率先是应声大挫然后略有反弹，足月票最新成交在年息3.60%-3.70%附近，较上周末水平仍有超过20个基点(bp)的跌幅。

【外汇】

--《人民币综述》中国服务贸易逆差有望减速，无碍国际收支更趋平衡

受国内居民境外旅游、留学等消费刺激，中国服务贸易已连年逆差且规模渐长；不过随着增设和恢复口岸进境免税店等引导消费回流国内的措施出台在即，服务贸易逆差扩张速度有望放缓，但这并不妨碍中国国际收支更趋平衡的趋势。

--中国汇市：人民币早盘小幅走软，成交清淡市场延续区间盘整

人民币兑美元即期周五早盘小幅走软。交易员表示，人民币中间价今日续创近15个月新高，不过市场反应冷淡，成交相当淡静，在不足30个点子的波动区间内盘整，客盘亦无明显方向。

--离岸人民币：南方东英推出香港首支追踪中国创业板指数ETF

深圳与香港股市互联互通（深港通）启动在即，全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理周五率先推出香港市场首支追踪中国创业板指数的交易所买卖基金（ETF）。

【证券/行业】

--中国证券：新股发行受市场欢迎，IPO提速不会产生大的影响--证监会主席

中国证监会主席肖钢周五表示，当前增量资金入市较多，每次新股发行时打新和冻结的资金规模较大，表明市场对于新的IPO（首次公开发行）是欢迎的。A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。

--中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，期指交割叠加新股压力加剧市场谨慎气氛

中国股市沪综指周五收跌1.6%。分析师指出，部分投资者担忧证监会下午例会可能传出不利消息，下周新股发行又将冻结大量资金，再加上周五恰逢期指交割，消息面诸多不利因素令市场气氛整体偏谨慎，量能萎缩，多数个股出现回调。

--《技术分析》中国股市沪综指转入高位震荡格局

中国股市沪综指本周反弹冲高后有所回落，整体呈现震荡走势。技术面显示，4,300点前期密集成交区域上方压力仍大，股指无法收复5、10、20日短期均线，且30日均线上移，下方支撑力度有所减弱，短线单边上行趋势已终结，后市将转入高位震荡格局；中线看，5周均线开始反压大盘，4,300点之上多头虽有望继续组织多次反击上攻，但难企稳，较大级别调整继续展开中。

--电信产业：总理令下中国移动等三大运营商公布提速降费实施方案

中国总理李克强在周三的国务院常务会议上明确要求加快高速宽带网络建设并降费提速，仅隔一日，中国三大电信运营商--中国移动、中国电信、中国联通周五均在其各自官网上公布了提速降费实施方案。

--中国证券：沪港通开通后适逢A股牛市，国际投行纷纷增设A股研究团队

去年11月中国启动沪港通机制后，适逢A股大牛市，吸引了众多海外投资人的关注，一些业务敏感度高的国际投行近期纷纷增设覆盖A股公司的分析师团队，为其国际客户提供专业服务。

--中国企业：铁路总公司一季度亏损64.61亿元，同比稍有增加

中国铁路总公司日前公布，2015年首季税后利润为亏损64.61亿元人民币，同比亏损幅度稍有扩大；此外2014年铁路总公司实现税后利润6.36亿元，同比增长近150%。

--香港个股：老恒和获华宝QDII基金收购14%股份，成为公司第三大股东

中国调味品品牌老恒和酿造有限公司周五公布，原第三大股东Foremost Star向华宝QDII（合格境内机构投资者）出售其所持老恒和14%股份，涉资约4亿港元。

--中国个股：交通银行收购巴西BBM银行80%股权的交易接近达成--彭博

彭博社引述知情消息人士报导称，中国第五大银行--交通银行接近达成协议，将以约2亿美元收购巴西银行业者Banco BBM SA约80%股权。 (完)