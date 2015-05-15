中信建投期货：大商所焦炭期货下跌行情仍未结束

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
以下内容节选自5月15日的《期货日报》：
前期，在资金推动下焦炭期货出现了一波反弹行情。但是，疲软的中国需求依然成为制约焦炭价格的重要因素，加上现货市场持续疲弱，焦炭期货价格承压回落。鉴于国内经济依然存在下行压力，终端需求不足以及成本继续走低，我们认为焦炭下跌行情仍未结束。
最严厉环保政策的执行以及企业整体利润的持续下滑，使得焦化企业生产力度有所减弱。统计局数据显示，今年前3个月炼焦行业销售利润率进一步降低至-3.49%，较去年同期低2.86个百分点；前4个月焦炭产量达到1.50亿吨，同比减少2.3%，增速较去年同期低1.2个百分点，呈现继续下滑的趋势。从焦化企业开工率来看，整体开工低于去年同期，截至5月8日当周，产能规模100万吨以下、100万—200万吨和200万吨以上的焦化企业开工率分别为68%、69%和82%，分别较去年同期低8、2和3个百分点。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元