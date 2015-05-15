中信建投期货：大商所焦炭期货下跌行情仍未结束

前期，在资金推动下焦炭期货出现了一波反弹行情。但是，疲软的中国需求依然成为制约焦炭价格的重要因素，加上现货市场持续疲弱，焦炭期货价格承压回落。鉴于国内经济依然存在下行压力，终端需求不足以及成本继续走低，我们认为焦炭下跌行情仍未结束。

最严厉环保政策的执行以及企业整体利润的持续下滑，使得焦化企业生产力度有所减弱。统计局数据显示，今年前3个月炼焦行业销售利润率进一步降低至-3.49%，较去年同期低2.86个百分点；前4个月焦炭产量达到1.50亿吨，同比减少2.3%，增速较去年同期低1.2个百分点，呈现继续下滑的趋势。从焦化企业开工率来看，整体开工低于去年同期，截至5月8日当周，产能规模100万吨以下、100万—200万吨和200万吨以上的焦化企业开工率分别为68%、69%和82%，分别较去年同期低8、2和3个百分点。(完)