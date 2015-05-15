欧洲个股：美国撤回2012年与瑞银就利率操纵指控达成的和解--WSJ

路透5月14日 - 华尔街日报(WSJ)周四报导，美国司法部撤回在2012年与瑞银 就利率操纵指控达成的和解。

该报援引现任及前政府官员的消息报导称，瑞银和美国政府协商一年多之后达成这样的结果。

该报补充称，下周协商结果料是瑞银支付约2亿美元罚金，并对指控认罪，承认瑞银交易员在2012年前操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)。(完) (编译 李爽 审校 王丽鑫)