企业并购：孟山都要收购先正达，关键看后者美国种子业务能否出售

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
但一位银行人士称，孟山都可能还会试探中国化工集团公司等中资企业对先正达的草甘膦除草剂的看法。草甘膦除草剂是指含有草甘膦的产品，可能会带来反垄断问题。
另一位熟悉该行业的银行业人士称，孟山都迄今一直未能获得潜在买家的明确承诺，包括德国药品和化学品公司拜耳(Bayer) 。
这些银行业人士称，作为交易的一部分，有些买家可能会要求获得孟山都种子业务的很大部分。
Zuercher Kantonalbank分析师Martin Schreiber表示，陶氏化学(Dow Chemical) 可能是先正达资产的另一个可能买家。
Liberum分析师Sophie Jourdier说，反垄断问题不是无法克服，但突显出美国农户可能会游说当局，敦促他们考虑合并后公司在更广泛的农业原料市场的主导地位，提醒他们不要分别看待公司在种子和农业化学品市场的地位，这将使整个交易面临风险。
孟山都、先正达、巴斯夫和拜耳的发言人均拒绝置评；未能立刻联系到陶氏化学和中国化工集团公司的代表置评。(完)
(编译 王红英/王颖；审校 戴素萍/白云)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元