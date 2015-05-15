企业并购：孟山都要收购先正达，关键看后者美国种子业务能否出售

但一位银行人士称，孟山都可能还会试探中国化工集团公司等中资企业对先正达的草甘膦除草剂的看法。草甘膦除草剂是指含有草甘膦的产品，可能会带来反垄断问题。

另一位熟悉该行业的银行业人士称，孟山都迄今一直未能获得潜在买家的明确承诺，包括德国药品和化学品公司拜耳(Bayer) 。

这些银行业人士称，作为交易的一部分，有些买家可能会要求获得孟山都种子业务的很大部分。

Zuercher Kantonalbank分析师Martin Schreiber表示，陶氏化学(Dow Chemical) 可能是先正达资产的另一个可能买家。

Liberum分析师Sophie Jourdier说，反垄断问题不是无法克服，但突显出美国农户可能会游说当局，敦促他们考虑合并后公司在更广泛的农业原料市场的主导地位，提醒他们不要分别看待公司在种子和农业化学品市场的地位，这将使整个交易面临风险。

孟山都、先正达、巴斯夫和拜耳的发言人均拒绝置评；未能立刻联系到陶氏化学和中国化工集团公司的代表置评。(完)