版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 09:14 BJT

路透基点：统一实业启动30亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市
公司统一实业已经启动30亿台币(9,800万美元)五年期分期偿还贷款。
    
    台湾银行是唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。
    
    消息人士称，利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61个基点
。
    
    银行受邀以三个层级参贷：承贷5亿台币或以上为牵头行，获12个基
点前端费；承贷3-4.99亿台币为经理行，获8个基点费用；承贷2-2.99亿
台币为参与行，获5个基点费用。
    
    这笔贷款有2.5年的宽限期，过后分六次每半年等额偿还。
    
    银行回复截止日期为5月22日。
    
    借款人上次是在2013年6月进入贷款市场筹资，当时为两家大陆子公
司取得4.48亿元人民币(7,300万美元)三年期双档贷款：A部分为2.3亿元
人民币，B部分为2.18亿元人民币，利率为中国人民银行基准利率的95%。
(完)    
    
  
 (编译 杜明霞；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐