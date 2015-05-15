路透基点：统一实业启动30亿台币五年期贷款--TRLPC

路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 公司统一实业已经启动30亿台币(9,800万美元)五年期分期偿还贷款。 台湾银行是唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。 消息人士称，利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61个基点 。 银行受邀以三个层级参贷：承贷5亿台币或以上为牵头行，获12个基 点前端费；承贷3-4.99亿台币为经理行，获8个基点费用；承贷2-2.99亿 台币为参与行，获5个基点费用。 这笔贷款有2.5年的宽限期，过后分六次每半年等额偿还。 银行回复截止日期为5月22日。 借款人上次是在2013年6月进入贷款市场筹资，当时为两家大陆子公 司取得4.48亿元人民币(7,300万美元)三年期双档贷款：A部分为2.3亿元 人民币，B部分为2.18亿元人民币，利率为中国人民银行基准利率的95%。 (完) (编译 杜明霞；审校 张荻)