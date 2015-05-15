路透基点：统一实业启动30亿台币五年期贷款--TRLPC

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透香港5月14日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾上市 公司统一实业已经启动30亿台币(9,800万美元)五年期分期偿还贷款。 台湾银行是唯一牵头行、簿记行兼额度代理行。 消息人士称，利率为台北金融业拆款定盘利率(TAIBOR)加码61个基点 。 银行受邀以三个层级参贷：承贷5亿台币或以上为牵头行，获12个基 点前端费；承贷3-4.99亿台币为经理行，获8个基点费用；承贷2-2.99亿 台币为参与行，获5个基点费用。 这笔贷款有2.5年的宽限期，过后分六次每半年等额偿还。 银行回复截止日期为5月22日。 借款人上次是在2013年6月进入贷款市场筹资，当时为两家大陆子公 司取得4.48亿元人民币(7,300万美元)三年期双档贷款：A部分为2.3亿元 人民币，B部分为2.18亿元人民币，利率为中国人民银行基准利率的95%。 (完) (编译 杜明霞；审校 张荻)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元