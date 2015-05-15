香港个股：融创中国今早起短暂停牌，待交代佳兆业交易进展

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透香港5月15日 - 中国房地产商融创中国 周五向联交所申请短暂停牌，以待交代佳兆业集团 交易进展。
停牌前，融创周四收报10港元。
融创于2月6日宣布，以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并根据规定向佳兆业其他股东提出一项可能有条件强制性现金要约，股份的要约价为每股1.8港元，与融创购入股份的平均一致，亦较佳兆业停牌前报价1.59港元有13%溢价。
另一家内房股绿地香港 亦于今早停牌，惟暂未获悉原因。该股周收报7.93港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元