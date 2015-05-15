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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 09:16 BJT

香港个股：融创中国今早起短暂停牌，待交代佳兆业交易进展

路透香港5月15日 - 中国房地产商融创中国 周五向联交所申请短暂停牌，以待交代佳兆业集团 交易进展。

停牌前，融创周四收报10港元。

融创于2月6日宣布，以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并根据规定向佳兆业其他股东提出一项可能有条件强制性现金要约，股份的要约价为每股1.8港元，与融创购入股份的平均一致，亦较佳兆业停牌前报价1.59港元有13%溢价。

另一家内房股绿地香港 亦于今早停牌，惟暂未获悉原因。该股周收报7.93港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 黄凯)

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