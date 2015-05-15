香港个股：融创中国今早起短暂停牌，待交代佳兆业交易进展

融创于2月6日宣布，以现金总代价45.53亿港元购入佳兆业主要股东郭英成家族手上的49.25%股份，并根据规定向佳兆业其他股东提出一项可能有条件强制性现金要约，股份的要约价为每股1.8港元，与融创购入股份的平均一致，亦较佳兆业停牌前报价1.59港元有13%溢价。