智利经济：智利铜业委员会将未来10年矿业投资预估调降约300亿美元

路透圣地亚哥5月14日 - 智利矿业部副部长Ignacio Moreno周四表示，该国将10年内的矿业投资规模预估调降约300亿美元，因为正出于开发中的金矿数量减少，还有一些项目被延后。

智利是全球最大的产铜国。智利铜业委员会(Cochilco)去年表示，2014年至2023年期间的矿业投资预计在1,050亿美元左右。

而目前对于2015年至2024年的矿业总体投资规模预估约为740亿美元，其中铜矿项目占到近640亿美元。

“金矿投资大幅下降超过50%，”Moreno表示。(完)