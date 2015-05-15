智利经济：智利铜业委员会将未来10年矿业投资预估调降约300亿美元

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透圣地亚哥5月14日 - 智利矿业部副部长Ignacio Moreno周四表示，该国将10年内的矿业投资规模预估调降约300亿美元，因为正出于开发中的金矿数量减少，还有一些项目被延后。
智利是全球最大的产铜国。智利铜业委员会(Cochilco)去年表示，2014年至2023年期间的矿业投资预计在1,050亿美元左右。
而目前对于2015年至2024年的矿业总体投资规模预估约为740亿美元，其中铜矿项目占到近640亿美元。
“金矿投资大幅下降超过50%，”Moreno表示。(完)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元