《焦点》卖出欧元？本来十拿九稳的押注如今让投资人灰头土脸

**轧平空仓**

瑞银财富管理全球首席投资总监Mark Haefele表示，未来几个月，欧元公债收益率的升势将削弱固定收益资产资金流出的潜能。

“我们原本欧元兑美元的仓位低于基准，现在决定完全平仓，”他说，“现在风险盖过了可能带来的收益。”

对许多基金、资产管理机构和投机客来说，做空欧元/做多美元是最火热的交易之一，可以从美联储和欧洲央行迥异的货币政策前景中获益。这使得该货币对交易非常热络，且押注呈一边倒的势头。

商品期货交易委员会(CFTC)公布数据显示，投机客一直在削减创纪录高位的欧元空仓，支撑欧元。

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汇丰在3月逆势而行，将欧元年底前的汇价预估上调至1.2美元。目前Westpac也加入这一行列，建议买入欧元，称欧元可能升至1.15美元。

“我们所有的模型信号都显示看多欧元--德债收益率上涨拉升了我们欧元整体收益率信号，最近数据趋势向好也传递出该地区经济成长的正面信号...而且该地区仍然非常稳健的外部盈余令经常帐动能模型也坚定地利多欧元，”Westpac在一份报告中称。(完) (编译 戴素萍/龚芳/李爽 审校 张荻/王颖)