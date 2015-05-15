《香港报摘》--其他报纸重要消息5月15日

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
* 明报：
--南方东英今日在香港推出深圳创业板ETF，让本地投资者者可直接买卖深圳创业板市值最大、流通量最多的100只A股，港元柜台最低交易金额3,000港元。
* 星岛日报：
--中国电信 抢先对手发布“互联网+”白皮书，公司计划每年投入逾800亿元人民币于宽频建设、移动网络的改善之上，未来亦会积极开拓“互联网+农业”、“互联网+工业”、“互联网+服务”、“互联网+企业运营”等4个领域。
* 苹果日报：
--据内地媒体报导，联想集团 将会与阿里巴巴 合作推出新智能电视品牌“17”，并集中透过互联网销售。
* 东方日报：
--中国水务 称，国际金融公司（IFC）考虑向该公司及其附属作出总额最高达9,000万美元之股权投资及长期债务融资。
--金地商置 以每股0.53港元配售最多25.24亿股新股，集资净额约13.28亿港元，主要用作增加土地储备；公司同时公布以约20.28亿元人民币投得南京商住土地。
* 文汇报：
--香港首季货柜吞吐量按年下跌8.1%，排名跌出全球前四位，本地主要码头商中远太平洋 公司副总经理陈铿称，香港码头业务4月未见改善，预计年中时才见好转。
* 大公报：
--云南水务 以及德基科技 IPO散户认购反应火爆，暂时分别录得超额认购逾72倍及逾25倍。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元