《香港报摘》--其他报纸重要消息5月15日

* 明报：

--南方东英今日在香港推出深圳创业板ETF，让本地投资者者可直接买卖深圳创业板市值最大、流通量最多的100只A股，港元柜台最低交易金额3,000港元。

* 星岛日报：

--中国电信 抢先对手发布“互联网+”白皮书，公司计划每年投入逾800亿元人民币于宽频建设、移动网络的改善之上，未来亦会积极开拓“互联网+农业”、“互联网+工业”、“互联网+服务”、“互联网+企业运营”等4个领域。

* 苹果日报：

--据内地媒体报导，联想集团 将会与阿里巴巴 合作推出新智能电视品牌“17”，并集中透过互联网销售。

* 东方日报：

--中国水务 称，国际金融公司（IFC）考虑向该公司及其附属作出总额最高达9,000万美元之股权投资及长期债务融资。

--金地商置 以每股0.53港元配售最多25.24亿股新股，集资净额约13.28亿港元，主要用作增加土地储备；公司同时公布以约20.28亿元人民币投得南京商住土地。

* 文汇报：

--香港首季货柜吞吐量按年下跌8.1%，排名跌出全球前四位，本地主要码头商中远太平洋 公司副总经理陈铿称，香港码头业务4月未见改善，预计年中时才见好转。

* 大公报：

--云南水务 以及德基科技 IPO散户认购反应火爆，暂时分别录得超额认购逾72倍及逾25倍。（完）