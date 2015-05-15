路透专访：预计布兰特原油年底前将重现跌势--对冲基金经理Andurand

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透5月14日 - 侧重油市投资的对冲基金经理Pierre Andurand周四表示，他预期指标布兰特原油期货年底前料跌至约每桶50美元，因受产量上升及市场波动的拖累。
Andurand是伦敦Andurand Capital的基金经理人，该基金管理资产规模为4.5亿美元。“我认为市场短期内见不到80-90美元的油价，”他对路透表示。之后他在纽约一行业会议上就油价走向发表讲话。
他认为，油价从七个月的大跌走势中反弹后，目前反弹走势已经过度，因投资者押注的是美国减产，而他认为这种减产只是暂时的。
油价下跌始于去年6月，Andurand认为，其中主要原因在于需求增长低于预期，而随着利比亚生产的恢复，供应中断情况有所减少，同时沙特阿拉伯等石油输出国组织(OPEC)成员国为保护市场份额而不愿减产。
他认为，预期OPEC以及沙特将会增产，而需求却并不会跟上。
油价在因抛售而几近腰斩后，过去六周反弹20-25%，因有迹象显示美国驾车高峰季之前需求增长可能缓解供应过剩局面。
但Andurand认为市场不会进一步涨太多。
“我认为油价将很快回落，”他说。“油价并不是V型反转走势，而是会走出W型态。”
他指出，市场反弹主要是因为美国大幅减产，以及生产企业削减数以百亿美元计的成本支出。
他预测未来两个月美国钻井平台数量将上升，因企业认为目前油价可以让他们有钱赚。
“我认为未来三到四个月，美国的产量将会重新开始上升，”他补充说。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元