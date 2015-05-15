香港个股：老恒和获华宝QDII基金收购14%股份，成为公司第三大股东

路透香港5月15日 - 中国调味品品牌老恒和酿造有限公司 周五公布，原第三大股东Foremost Star向华宝QDII（合格境内机构投资者）出售其所持老恒和14%股份，涉资约4亿港元。

据公告，由何平控制的Foremost Star周一同意向华宝•境外市场投资2号系列32-8期QDII单一资金信托计划出售老恒和7,262.5万股股份，相当于现有股本约14%，总代价4.05亿港元，或每股5.58港元。

现时Foremost Star持有老恒和4.67%的股份，而华宝QDII基金取而代之成为老恒和第三大股东。

据联交所资料显示，老恒和大股东兼公司主席陈卫忠以及第二大股东陈志雄的持股比例分别为53.62%及19.71%。

老恒和周四收报6.7港元，过去一个月累计跌1.8%。（完）

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