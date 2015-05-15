更正-全球金属：不锈钢厂需求疲软将令镍多头受挫

(更正：第六段应为“但由于菲律宾开始向中国的镍生铁炼厂供应镍矿石”，而非“但由于菲律宾开始向中国的镍生铁炼厂供应镍”)

路透伦敦5月14日 - 尽管生产成本上升将为镍价提供支撑，但由于中国不锈钢厂的需求低迷，且库存高企，对今年镍价将大幅上涨的憧憬可能会被浇灭。

受能源价格上涨影响，全球最大镍消费国中国的镍生产成本自4月以来不断上升，同时美元自4月中旬以来下跌，这也提高了不锈钢厂原材料的成本。镍是生产不锈钢的原材料之一。

“确切成本难以精确查明，但镍价不会在每吨13,000美元下方保持太久，”Natixis的大宗商品策略负责人Nic Brown说。

“中国不锈钢行业去年在大量消化镍库存，我们预计这种情况将持续...镍需求将保持疲软。”

伦敦金属交易所(LME)指标期镍 自3月中旬以来已累计上涨近20%，至每吨14,000美元左右。该合约在3月中旬触及每吨12,205美元，为2009年5月以来最低水准。

随着印尼镍矿石出口禁令在2014年1月生效，镍价在去年上半年走高，但由于菲律宾开始向中国的镍生铁炼厂供应镍矿石，镍价又有所回落。镍生铁的价格比镍便宜。

该原本希望能鼓励地方炼厂发展的禁令，预料更长期将对镍有加分作用。麦格理预期，印尼的镍生铁产量将达到每年20万吨，但只会在2020年达到这个水平，今年的产量则只有该预估的十分之一。

整体而言，今年中国镍生铁产量料将下滑，而这或能解释中国第一季镍铁进口较上年同期跳增逾60%至121,932吨的原因。

国际不锈钢论坛(ISSF)的数据显示，去年第四季产量增加约5%至1,026万吨，第三季和第二季则分别增加6.3%和15%。

外界的预期是会进一步放缓。

“钢铁消费方似乎仍处于去库存模式。据我们的了解，在欧洲，交易商所持有购自中国的不锈钢约有25万吨，这些仍有待消化，之后镍矿才可能受惠于补充库存的趋势，”花旗集团金属分析师David Wilson表示。

“短期来看，基本面还没有强到足以持续推升价格。”

此外，LME仓库里的库存也不利于镍价。自1月以来，库存已增加近7%至443,352吨，而自2014年初以来，库存则是劲增近70%。