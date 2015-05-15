中国经济：出现向好趋势但也有压力，要深化简政放权改革服务“双创”--总理

路透北京5月15日 - 中国国务院总理李克强称，当前经济运行总体平稳，一些方面出现向好的趋势，调查失业率4月有所降低，工业也回升，但有一些方面压力还比较大，投资继续下行。中国必须采取更有力措施，把向好的趋势巩固住，把下行压力顶住。这从根本上讲要靠简政放权、放管结合和优化服务。

新华社报导援引其在推进简政放权放管结合职能转变工作电视电话会议上的讲话称，中国有信心有能力使经济运行保持在合理区间，完成今年主要目标任务，并在较长时期内保持经济中高速增长、迈向中高端水平。这个底气来自于中国经济发展的巨大潜力、韧性和回旋余地。

“只要我们坚定不移地深化改革，打造好‘双引擎’，就能进一步形成更为强劲而持久的发展动力，促进中国新一轮经济‘破茧成蝶’、行稳致远。”李克强称。

他强调，长期以来政府对微观经济运行干预过多、管得过死，重审批、轻监管，不仅抑制经济发展活力，而且行政成本高，也容易滋生腐败。这两年中国没有采取短期强刺激措施，而是创新宏观调控方式，全面深化改革，使经济运行保持在合理区间，简政放权等改革红利释放发挥了关键作用。

简政放权等改革虽初见成效，但与人民群众的期待和经济社会发展要求相比，还有很大差距。一方面，政府一些该放的权还没有放，手伸得还是太长；另一方面，已出台的简政放权措施尚未完全落实到位，“中梗阻”现象大量存在，“最后一公里”还没有完全打通。

特别是推进大众创业、万众创新，需要靠深化简政放权等改革清障搭台。要为大众创业、万众创新提供全方位服务，要加强政策支持，研究出台一批扶持创业创新特别是小微企业的政策措施。

对众创空间、创新工场等各种孵化器，要在租金、场地、税费等方面给予支持。发挥财政资金杠杆作用，采取贴息、补助、创投基金等方式，撬动社会投入；完善投融资机制，大力发展风险投资、天使投资等投资方式，探索新型商业模式，多措并举帮助创业者解决资金困难问题。

当前和今后一个时期，深化行政体制改革、转变政府职能总的要求是：简政放权、放管结合、优化服务协同推进，即“放、管、服”三管齐下，推动大众创业、万众创新，加快建设法治政府、创新政府、廉洁政府和服务型政府，逐步实现政府治理能力现代化。