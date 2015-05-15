芝加哥期市：小麦期货触及一个月高位，周线可能录得约7%涨幅

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
7月大豆合约 本周跌近2%，为五周来最大单周跌幅。
7月玉米合约 本周升逾1.5%，创近两个月最大单周涨幅。
预计美国大平原地区将迎来大雨，引发对作物可能受到影响的担忧。
民间分析机构Informa Economics预计,美国2015年大豆种植面积为8,720万英亩，可能比美国农业部的预估高上250万英亩并达到纪录高位；大豆闻讯即走势低迷。
美国农业部称，5月7日止当周美国玉米出口销售37万吨，为2014/15销售年度低位。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 516.00 1.75 +0.34% +7.17% 492.20 70
CBOT玉米 369.25 1.25 +0.34% +1.93% 371.98 49
CBOT大豆 960.25 3.25 +0.34% +0.31% 970.31 38
CBOT稻米 $9.59 -$0.04 -0.47% +1.54% $10.17 33
美国原油 $59.69 -$0.19 -0.32% -1.34% $56.86 55
汇率
欧元/美元 $1.140 -$0.001 -0.08% +0.39%
美元/澳元 0.807 -0.001 -0.07% -0.52%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/龚芳)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元