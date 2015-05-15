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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 09:38 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及一个月高位，周线可能录得约7%涨幅

7月大豆合约 本周跌近2%，为五周来最大单周跌幅。

7月玉米合约 本周升逾1.5%，创近两个月最大单周涨幅。

预计美国大平原地区将迎来大雨，引发对作物可能受到影响的担忧。

民间分析机构Informa Economics预计,美国2015年大豆种植面积为8,720万英亩，可能比美国农业部的预估高上250万英亩并达到纪录高位；大豆闻讯即走势低迷。

美国农业部称，5月7日止当周美国玉米出口销售37万吨，为2014/15销售年度低位。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 516.00 1.75 +0.34% +7.17% 492.20 70

CBOT玉米 369.25 1.25 +0.34% +1.93% 371.98 49

CBOT大豆 960.25 3.25 +0.34% +0.31% 970.31 38

CBOT稻米 $9.59 -$0.04 -0.47% +1.54% $10.17 33

美国原油 $59.69 -$0.19 -0.32% -1.34% $56.86 55

汇率

欧元/美元 $1.140 -$0.001 -0.08% +0.39%

美元/澳元 0.807 -0.001 -0.07% -0.52%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王兴亚/李爽 审校 戴素萍/龚芳)

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