版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 10:25 BJT

新闻稿：韩国央行维持利率不变，称经济将继续温和复苏

第一季，包括消费和投资的国内需求活动比去年第四季有所改善；不过，3月内需较上月确实下滑，主要归因于基期效应。

出口依然低迷，因为全球经济复苏迟滞以及一些主要国家的货币走软。

未来几个月，韩国经济料逐步改善，尽管步伐温和，主要得益于目前为止采取的宽松政策发挥作用。不过，美国等发达国家经济复苏延迟以及国际油价反弹，可能带来下行风险。

消费者物价通胀料维持在低位，主要原因是需求面持续面临下行压力，以及低油价的影响。

经常帐预计将维持盈余趋势。(完) (编译 杜明霞/李爽/王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍/李爽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐