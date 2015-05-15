新闻稿：韩国央行维持利率不变，称经济将继续温和复苏

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
第一季，包括消费和投资的国内需求活动比去年第四季有所改善；不过，3月内需较上月确实下滑，主要归因于基期效应。
出口依然低迷，因为全球经济复苏迟滞以及一些主要国家的货币走软。
未来几个月，韩国经济料逐步改善，尽管步伐温和，主要得益于目前为止采取的宽松政策发挥作用。不过，美国等发达国家经济复苏延迟以及国际油价反弹，可能带来下行风险。
消费者物价通胀料维持在低位，主要原因是需求面持续面临下行压力，以及低油价的影响。
经常帐预计将维持盈余趋势。(完) (编译 杜明霞/李爽/王丽鑫/王兴亚；审校 龚芳/戴素萍/李爽)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元