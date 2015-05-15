《台湾金融市场一周展望》外资空单满布成台指期结算隐忧，惟结算后反弹有望

* 外资净空单激增成台指期结算隐忧

* 台指期结算后台股有望技术性反弹

* 台币震荡趋升，关注外资汇入续航力

* 美债空头走势暂歇令台债短线偏多

记者 詹静宜

路透台北5月15日 - 本周台湾股汇走势不同调，台币受惠外资汇入推升创逾半年收盘新高；反观外资对台股态度则是冷冰冰，致月线、季线接连失守，下周股汇仍看外资脸色。分析师认为，周三台指期结算将成台股分水岭，外资净空单暴增成台指期结算隐忧，结算前台股恐回归季线附近震荡整理，结算后则有机会出现技术性反弹。

富邦投顾总经理萧乾祥指出，至周四外资在台指期净空单部位已增至逾2.2万口的高水位，下周三台指期结算将至，在外资布局尚未转向强力回补前，台股仍续处冲破万点后的技术性回档格局，尽管台股周线下弯、月线也有下跌压力，但季线仍是朝上，因此尚未看坏台股行情。

“没有特殊利空台股不可能独憔悴，季线跌破后就是找买点时候，多头结构没破坏。”他称。

他并预估，下周台股指数主要区间落在半年线9,413点至季线9,640点间震荡盘整，台指期结算后料台股有望反弹但幅度不会太大，五月台股盘势偏向回档整理。

统一期货分析师李宗霖则认为，台股已拉回至此波万点行情的起涨点附近，在台指期结算后，预期台股不排除出现技术性反弹。

他指出，外资部位延续上周偏空布局，至周四累计外资净空单部位已突破2万口大关，无论是积极避险或趋势反转，显然期货市场外资动态已领先转趋保守。至于现货部分，证交所周四资料显示，外资及陆资在台股转为卖超57.18亿台币，中止连续四个交易日买超共计162.60亿台币。

另统一经建基金经理人范淑芬坦称，外资本周动作影响了投资人情绪，使得台股走势较震荡。实际上，外资在期货布的空单纯属避险，在台股现货部位卖股也仅是部份调节，整体来看，外资并没有撤出台湾。

她认为，台股经本周修正后，加权指数已拉回至季线附近，在国际股市走扬、基本面没有重大利空下，下周可望再有上攻机会，中期行情仍偏多看待。

**后续留意外资操作**

保德信投信高成长基金经理人叶献文表示，随着财报公布进入尾声，对电子股形成的乱流可望逐渐淡化，但外资在台指期净空单超过2.2万口，现货市场买超也喊停，外资若转空，恐造成台股较大的修正压力，短线预期在季线附近震荡，台指期结算前宜谨慎因应。

“台股后市补涨行情将先取决于外资态度。”他称。

他指出，时序迈入五月下旬，台股适逢季节性的缴税卖压，寿险、散户及实户等内资退场观望，政府虽没有拉抬指数，但撑住指数的意味浓厚，除非国际股市出现恐慌性卖压或是大幅修正，台股独自下跌的机率并不高，考量国际上量化宽松资金仍充沛，台股体质稳健，中期仍可望有上涨空间。

此外，富兰克林华美投信表示，外资今年以来仍持续净流入，并未离场，反倒是融资余额自4月28日高点以来，已大幅下降逾百亿台币，短期筹码相对稳定，若下周指数能站回季线，台股后势仍不看淡，个股表现仍大于指数空间。

**台币震荡趋升**

汇市方面，外资持续汇入推升今日台币盘中升破30.500，创两周盘中高位。展望下周，交易员认为，由于欧洲景气复苏力道加快，激励欧元劲升，国际美元则显得落寞，引领下周台币将呈震荡偏升格局，后续关注外资汇入续航力道。

〞美元不太可能马上转强，因为美元的卖压还是满重，但亚币在大升一大波段后，升势不再锐不可挡。〞一位大型外资保管银行交易员说。

汇银人士表示，目前盘势仍由外资主导，倘若外资汇入力道减弱，台币升势料将趋缓，且央行此前在30.500阻升力道较为明显，预计台币在30.500恐成台币短期的心理关卡。

他们并指出，随着国际美元处于弱势整理格局，外资汇入需求略显增温，下周台币实质交投有机会升破30.500的心理关卡，但应只是短暂突破，后续能否站稳仍有赖外资持续汇入。

交易员预估，下周台币的实质交易区间暂看在30.400-30.600间波动。

**台债气氛偏多**

债市方面，交易员认为，美国公债标售变数厘清，指标10年公债殖利率 短线高点似已确立。展望下周，债市交易员认为，台债殖利率有进一步测低的机会，但空间不大。

交易员指出，美国10年公债殖利率本周盘中一度弹高至2.366%，但周四纵有30年公债标售未如预期的利空，但殖利率仍收低，显示短期高点已经浮现。以技术面看，有机会继续向下测2.10%关卡。这也引发周五台债的空单回补与短多进场，若空单仍只增不减，下周仍略偏多看待。

〞若是美债高点已经看到，10年券104/5R在标售前可能下探1.55%。〞一位银行交易主管说。

另一证券商交易主管也称，台债受制筹码集中、资金浮滥与今年升息机率偏低等因素，这波国际债市走空过程中，不见持券者抛售，反而有大型公股行库逢高承接，使得殖利率弹幅有限。但往下追价意愿也弱，因此只能在区间内盘整。

银行交易主管认为，相较于美元汇率的大幅波动，台币表现相对稳定，再加上台美利差不小，以台币计价的固定收益商品将获得资金丰沛的银行青睐。

交易员指出，下周五将有新一期五年券104/9 开始发行前交易，由于五年券殖利率先前弹幅最小，因此可望吸引空方自10年增额券104/5R 转进。不过25日就要标售104/5R，因此愈接近周末，交易心态就会愈谨慎。