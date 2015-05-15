《港交所CEO专栏》LME进入收获季

路透香港5月15日 - 以下内容摘自港交所 行政总裁李小加周四晚发布的最新专栏。

还有几天，我们就要在香港迎来第三届LME亚洲年会了，我想在此跟大家聊聊我们的商品业务。

我们的业绩在今年一季度增长明显，这不仅源于成交量的增长，更加源于我们前几年播下的一些“种子”逐渐开花结果，进入收获季节。其中最大的一颗“种子”就是我们2012年对伦敦金属交易所（LME）的收购。我还依稀记得当时人们对这项收购颇多怀疑，有人怀疑这一收购是否值得，也有人担心香港是否适合办商品交易所，还有人质疑收购价格是否太高。

现在回头来看，我完全可以理解当时人们的质疑。不过，自我们酝酿收购LME的第一天开始，我们的团队其实一直对LME的定位和转型有着清晰的规划。LME是香港交易所集团长期国际战略规划的重要组成部分，在中短期内，它也肩负着丰富我们的产品线和盈利来源的重要使命。在收购完成三年后，LME正在朝我们之前规划的方向顺利转型，如今的LME已经成为香港交易所大家庭的主要盈利贡献者之一。

首先，从盈利数据来看，LME各项业务营收明显增长，今年首季营收达到6.47亿港元，占集团一季度总营收的23%，较去年同期增长超过一倍（2014年首季营收为3.15亿）。其中LME营收4.47亿港元、LME Clear则贡献了2亿港元的营收。LME营业收入大幅增长主要是因为今年一月份调整了交易费收费标准和去年9月份新开业的LME Clear运作良好，此外，随着LME的相关诉讼陆续被驳回，LME的诉讼费用骤降。

不仅伦敦的商品业务蒸蒸日上，我们在香港的商品业务也在不断进步。早在2012年，香港还是全球商品地图上的无名之辈，如今，香港即将迎来规模最大的一届LME亚洲年会，来自全球300多家公司的代表和近100名记者将参加今年的LME金属研讨会，130桌LME晚宴的席位已被预订。这是LME亚洲年会举办以来LME晚宴席位预订最多的一次，届时近1,600位商品界的朋友将欢聚一堂。

去年12月我们推出了首批在香港交易和结算的金属期货合约--伦敦铝期货小型合约、伦敦铜期货小型合约、伦敦锌期货小型合约，不久后我们还将推出更多新产品。尽管目前这三只小型金属合约的成交量很小，但它们的推出标志着香港交易所亚洲商品业务的一大突破。

现在，已经有越来越多的亚洲公司（特别是中国公司）成为LME会员：去年广发金融交易成为首家中资背景的LME圈内交易会员，11月份招商证券（英国）获批成为LME第二类交易会员，中国银行和中国工商银行旗下子公司也都已经是LME第二类交易会员，不久前韩国的Sorin Corporation 和香港的利记集团也成为了LME第五类交易会员。利记集团行政总裁陈婉珊女士还是LME锌铅委员会和LME Clear风险管理委员会的成员。

与此同时，中国对外开放的步伐正在加快。就在上周，中国宣布取消对国企参与海外商品衍生品交易的审批，100多家国企将获准参与海外商品衍生品交易，参与家数较以往超出三倍。这是中国加速对外开放的又一信号，必将为大家带来新的机遇。

尤为重要的是，LME赋予了我们与内地交易所伙伴一起开拓共同市场的能力。沪港通已经成功迈出了连接两地证券市场的第一步，深港通目前正在紧锣密鼓的筹备之中。如同我之前所说，共同市场让两边的投资者都可以“在自己家里”和“按自己的交易习惯”投资对方市场产品，这一市场可以从股票延伸到股票衍生品、商品、定息和货币产品等多种资产类别，未来发展空间巨大。

具体到我们的商品战略，长远来看我们在互连互通上主要有三大需要努力的方向：一是连通中国的产品与海外的交易量，也把国际的产品与国内的交易量连通起来；二是使海外交易量与中国交易量充分连通；三是使国内现货市场与国际期货市场充分连通。（完）

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