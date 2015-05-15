国际油市：油价持稳，但周线料上涨

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
7月布兰特原油期货 小涨0.03美元，至每桶66.73美元。近月布兰特原油期货 有望录得周线涨幅。上周累计跌1.6%，结束为期一个月的涨势。
但分析师称，油价表现胜过相对疲弱的油市基本面。供应仍超前于需求增长，全球经济低迷令需求受抑。
“近期一些大宗商品的价格走势表明，近几个月的涨势已基本接近尾声，”澳新银行分析师在一份报告中称。
该行指出，尽管美元走软构成支撑因素，但西德克萨斯中质油(WTI)过去一周两次试图突破每桶62美元，都以失败告终。
油价也没有对海湾地区紧张局势加剧做出强烈反应。伊朗革命卫队海军周四在波斯湾向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火，导致海湾紧张局势升温。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 龚芳/郑茵)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元