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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 10:08 BJT

国际油市：油价持稳，但周线料上涨

7月布兰特原油期货 小涨0.03美元，至每桶66.73美元。近月布兰特原油期货 有望录得周线涨幅。上周累计跌1.6%，结束为期一个月的涨势。

但分析师称，油价表现胜过相对疲弱的油市基本面。供应仍超前于需求增长，全球经济低迷令需求受抑。

“近期一些大宗商品的价格走势表明，近几个月的涨势已基本接近尾声，”澳新银行分析师在一份报告中称。

该行指出，尽管美元走软构成支撑因素，但西德克萨斯中质油(WTI)过去一周两次试图突破每桶62美元，都以失败告终。

油价也没有对海湾地区紧张局势加剧做出强烈反应。伊朗革命卫队海军周四在波斯湾向一艘悬挂新加坡国旗的油轮开火，导致海湾紧张局势升温。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 龚芳/郑茵)

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