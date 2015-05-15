台湾汇市：盘初续探两周新高，外资汇入但央行守住30.500

路透台北5月15日 - 台币兑美元 周五盘初延续近日涨势。汇银人士指出，国际美元持续处于弱势格局，加上早盘外资小幅汇入，进一步推升台币；但央行在30.500附近买入许多美元，形成短线压力。

汇银人士表示，国际美元近来明显偏弱，市场大都看空美元，加上外资持续小量汇入，带动台币持续第三日往升值方向挺进；不过，早盘韩元走贬，且央行固守30.500的水位，致令台币升至30.500前止步。

台币兑美元早盘一度触及30.500高价，创4月30日以来的盘中新高，当日在30.480。

〞30.500是一个很重要的心理关卡，短线应该暂时不容易被攻破，但要看外资是否继续丢出美元。〞一位小型民营银行交易员说。

交易员并提到，出口商暂持观望，不急着丢出美元。

美元指数 徘徊在四个月低点，本周迄今下跌1.4%，自3月攀抵12年峰值100.39以来跌幅逾7%。

本地时间10:00，韩元兑美元 报价在1,093.5，上日收在1,090.5。

台币兑美元早盘实质交易区间落在30.500-30.529；上日交易区间在30.532-30.639。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价稍稍缩小；一个月美元/台币远汇 报30.490/30.515，上日收在30.490。

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.480-30.550

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