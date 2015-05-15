重发-中国证券：沪港通开通后适逢A股牛市，国际投行纷纷增设A股研究团队

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(重发以润饰标题)
路透上海5月15日 - 去年11月中国启动沪港通机制后，适逢A股大牛市，吸引了众多海外投资人的关注，一些业务敏感度高的国际投行近期纷纷增设覆盖A股公司的分析师团队，为其国际客户提供专业服务。
业内人士指出，摩根士丹利 和摩根大通 等国际投行，虽然还没有大陆券商研究牌照，但近期均开始在香港组建A股分析师团队。汇丰银行亚太区高层人士周四稍晚透露，他们计划招聘10-15个专门研究A股的分析师。
“作为一个经纪商，我们需要给客户提供内容和（交易）执行，我们已拥有执行能力，但现在我们要给他们提供内容。”汇丰银行环球银行及资本市场亚太联席主管彭伟基表示。
目前汇丰研究团队仅关注约40只“A+H”股，他透露，至今年底，包括这些A+H股在内，他们关注的A股公司将增加至150-160只。
另据一位接近摩根士丹利的人士透露，该公司组建了一个约20人的中国股票研究团队，未来一年半内他们关注的A股公司将增加50-100%。而摩根大通近期亦组建了一个A股公司研究团队，任命Karen Li担任该团队的研究主管。
瑞信 香港一分析师亦表示，近期他们内部亦在扩招人手，增加A股公司的覆盖率，目前他们覆盖的A股公司已达到100多只。
业内人士指出，沪港通及今年将推出的深港通，以及正在审议的A股纳入国际指数MSCI新兴市场指数成份股的方案，均将大大提高外资机构对A股的关注度，国际投行增加A股研究团队亦是顺理成章的事。
而去年11月17日开通的沪港通机制，无疑是这些国际投行增设A股研究团队的首要诱因。彭伟基指出，原有QFII（合格境外机构投资者）机制下，外资机构进入A股市场需要获取QFII额度，并不方便。而在现有沪港通机制下，只要签署相关文件就能进行交易，较为方便。
据业内人士透露，除了瑞银 和高盛 的中国合资券商为全牌照券商外，其余国际投行基本都是仅组建了中国合资投行，因此他们的A股研究团队基本都设在香港，一来可规避大陆牌照限制，二来这些分析师主要服务海外客户，无论从语言还是服务便利性，香港较内地城市更为合适。
摩根士丹利与华鑫证券组建了合资投行摩根士丹利华鑫；摩根大通则与第一创业证券组建一家合资投行。目前瑞银拥有国际投行中规模最大的A股研究团队，其覆盖的A股公司超过240家。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元