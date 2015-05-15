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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 10:11 BJT

中企海外债券：中广核电力10年美元债以4.073%定价--消息

路透台北5月15日 - 两位消息人士周五指出，中国最大核电企业--中广核电力股份有限公司 10年期美元债以4.073%定价，发行6亿美元。

消息人士称，中广核电力美元债受到买盘青睐，几乎在询价当天即完成定价，最终以美国指标10年期公债 殖利率加177.5个基点定价，较公债加200个基点的参考利率低22.5点。

中广核电力于去年12月在港交所挂牌交易，集资逾245亿港元，创当年亚太区第二大宗IPO（首次公开发行）。

路透暂时无法联络到中广核电力对此评论。(完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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