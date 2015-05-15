中国证券：证监会主席称新股发行提速不会对市场产生很大影响

路透北京5月15日 - 中国证监会主席肖钢周五表示，A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。

他在出席一新闻活动时表示，市场对于新的IPO（首次公开发行）还是欢迎的，从当前市场情况看，增量资金入场的情况比较多。

他说，新股发行对股市影响不是很大，每次新股发行打新的资金比较多，冻结的资金也比较多，从这个情况来看，市场对新股发行还是欢迎的，“大家不用担心扩容以后对股指会造成很大的影响。”