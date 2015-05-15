版本:
中国
货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 10:22 BJT

日本热股：夏普重挫逾10%，因重组措施令人失望且券商下调目标股价

路透5月15日 - 日本夏普 股价周五盘中下挫超过10%，因重组措施令人失望以及券商下调目标股价。

瑞银集团将夏普目标股价从170日圆下调至40日圆，美银美林将其目标股价从260日圆调降至60日圆。(完) (编译 王兴亚；审校 许娜)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐