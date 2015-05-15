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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 10:32 BJT

更正-金属期市：期铜料连二周持平，需求迟滞与中国楼市回升憧憬的影响相抵

(更正：正文第四段应“7月期铜”，非“6月期铜”)

路透墨尔本5月15日 - 伦敦期铜周五料将连续第二周周线收平，需求明显迟滞，抵消了中国楼市今年稍晚将复苏憧憬的影响。

0142GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微跌0.1%，报每吨6,394美元，周线料连续第二周几无变动。

铜价自上周触及年内高点每吨6,481美元后就呈整理走势。铜价较年内低位回升近20%，今年迄今为小升1.5%。

上海期货交易所主力7月期铜合约 下跌0.4%，至每吨45,840元人民币。

美国上周初请失业金人口降至近15年低位，表明尽管经济成长在首季大幅放缓后反弹乏力，但就业市场仍在稳步改善。

加拿大央行副总裁Lynn Patterson周四称，到明年确定通胀目标时，调整央行通胀目标的门槛将“极高”。

中国4月精炼铜产量较前月下降5.2%，因较低的价格令生产商收紧产量。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 许娜/杜明霞)

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