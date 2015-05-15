更正-金属期市：期铜料连二周持平，需求迟滞与中国楼市回升憧憬的影响相抵

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(更正：正文第四段应“7月期铜”，非“6月期铜”)
路透墨尔本5月15日 - 伦敦期铜周五料将连续第二周周线收平，需求明显迟滞，抵消了中国楼市今年稍晚将复苏憧憬的影响。
0142GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微跌0.1%，报每吨6,394美元，周线料连续第二周几无变动。
铜价自上周触及年内高点每吨6,481美元后就呈整理走势。铜价较年内低位回升近20%，今年迄今为小升1.5%。
上海期货交易所主力7月期铜合约 下跌0.4%，至每吨45,840元人民币。
美国上周初请失业金人口降至近15年低位，表明尽管经济成长在首季大幅放缓后反弹乏力，但就业市场仍在稳步改善。
加拿大央行副总裁Lynn Patterson周四称，到明年确定通胀目标时，调整央行通胀目标的门槛将“极高”。
中国4月精炼铜产量较前月下降5.2%，因较低的价格令生产商收紧产量。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/刘秀红；审校 许娜/杜明霞)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元