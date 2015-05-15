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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 10:29 BJT

《汇市简讯》美元/加元守住支撑位，但技术面形势不乐观

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    *  美元/加元早盘获得温和买盘，亚洲投资者全线买入美元
    *  开盘微升0.2%。加拿大央行副总裁称调整通胀目标的门槛“极高
” 
    *  1.1940处的双底一度被跌破，但维持在不远处
    *  先前下跌导致5日、10日和20日移动均线下移，动能指标负面
    *  若收在1.1920以下，下一目标则在1.1728，此为2014/2015涨势的
50%回档位
    *  相关图表：link.reuters.com/jum74w (完)
      
      
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 (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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