《汇市简讯》美元/加元守住支撑位，但技术面形势不乐观

0203GMT * 美元/加元早盘获得温和买盘，亚洲投资者全线买入美元 * 开盘微升0.2%。加拿大央行副总裁称调整通胀目标的门槛“极高 ” * 1.1940处的双底一度被跌破，但维持在不远处 * 先前下跌导致5日、10日和20日移动均线下移，动能指标负面 * 若收在1.1920以下，下一目标则在1.1728，此为2014/2015涨势的 50%回档位 * 相关图表：link.reuters.com/jum74w (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)