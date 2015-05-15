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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 10:26 BJT

韩国汇市：韩元微跌，等待韩国央行新闻发布会

路透首尔5月15日 - 韩元周五盘中微跌，因在韩国央行维持指标利率
不变后，投资者等待央行总裁的新闻发布会。
    
    0203GMT，韩元兑美元  跌0.1%，至1,091.7。前一交
易日收报1,090.5。
    
    韩国央行总裁李柱烈定于0220GMT召开新闻发布会。
    
    韩国三年期公债期货6月合约 下滑0.1点，报108.78。
    
                                 0203GMT     上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,091.7        1,090.5
    日圆/韩元       9.1408/456         9.1242
    韩国公债期货 *          108.78         108.88
    韩国综合股价指数     2,110.99       2,120.33
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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CN]
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X=

 (编译 刘秀红；审校 白云)

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