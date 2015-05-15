韩国汇市：韩元微跌，等待韩国央行新闻发布会

路透首尔5月15日 - 韩元周五盘中微跌，因在韩国央行维持指标利率 不变后，投资者等待央行总裁的新闻发布会。 0203GMT，韩元兑美元 跌0.1%，至1,091.7。前一交 易日收报1,090.5。 韩国央行总裁李柱烈定于0220GMT召开新闻发布会。 韩国三年期公债期货6月合约 下滑0.1点，报108.78。 0203GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,091.7 1,090.5 日圆/韩元 9.1408/456 9.1242 韩国公债期货 * 108.78 108.88 韩国综合股价指数 2,110.99 2,120.33 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 刘秀红；审校 白云)