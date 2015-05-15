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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 10:28 BJT

韩国股市：早盘几无变动，等待央行总裁召开记者会

路透首尔5月15日 - 韩国股市周五早盘几无变动，韩国综合股价指数(KOSPI) 报2,110.99点，周四收于2,120.33点。市场等待韩国央行总裁李柱烈即将召开的记者会。该央行之前维持利率不变。

三星生命 大跌4.3%，之前韩国最大的超市运营商E-Mart 和百货商店运营商新世界 出售了三星生命价值6.19亿美元的股份。(完)

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