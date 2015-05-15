港报社评：查理斯干政教训：不在其位勿谋其政--信报5月15日

英国大选在出人意表之下顺利结束了，保守党没有像选前预料那样跟工党斗个难分难解，而是轻轻松松一党独得下议院过半数议席，党魁卡梅伦连任首相，毋须再在「悬峙国会」之中伙拍其他得票较少的党派组成联合政府，过往的关键少数派自民党甚至濒临泡沫化。卡梅伦胜选之后，循例前往白金汉宫觐见英女皇伊利沙伯二世，由这位一国之君邀请他筹组新政府。所谓循例，意思是说这一切只有象征性意义，英女皇无论如何地位隆崇，她也没有实权过问政府运作。

政治中立是英国皇室的优良传统，上自「事头婆」伊利沙伯二世，下至王子公主与一众蓝血亲戚，皇室成员尽可能回避「干预朝政」的嫌疑，任何瓜田李下的不必要动作可免则免。然而，六十七岁仍是皇储身份的查理斯（图）似乎是一个例外，他在二○○四至二○○五年间，向当时执政的工党贝理雅政府发出二十七封秘密信件最近曝光，随即惹起轩然大波。英国《衞报》公布相关书信，内容显示查理斯王子俨然「家事国事天下事事事关心」，表达意见所触及的题材十分广泛，由武装部队、农民生活、学校饭餐，以至草药管制的问题比比皆是，其中一封二○○四年的信件写道：「我们的武装部队要肩负极具挑战性的工作（尤其是在伊拉克），但却没有足够的资源，我担心这只是其中一个例子。」

《衞报》早于二○○五年采取法律行动，基于维护新闻自由和公众知情权的原则，要求法庭颁令公开这些密函，但历届政府始终拒绝，其中一个理由是此举可能会损害未来君主的形象和角色。直到十年后的今天，法庭才准许披露查理斯发给贝理雅和多位内阁大臣的秘密信件。

皇储这样「政治不正确」的行为，引起很大的不满声音，有工党议员认为查理斯不适合当君主，要求发起公投，让民众决定是否让威廉王子取代父亲查理斯，成为英国皇位第一继承人。相比起父亲的过度热忱，威廉王子的表现令人感受到「沉默是金」的政治智慧。

查理斯能不能像香港政府官员那样以「个人意见」或者「言论自由」来搪塞呢？显然不能，否则法庭当初也不会认为公开信件会损害其日后的君主形象。由此可见，不懂得慎言永远是公众人物的致命伤。

也许，查理斯确出于一片苦心关怀国家和人民，但问题却是，不在其位，勿谋其政。不适当的人物发表不适当的意见往往弄巧反拙，证诸香港现有意见纷陈的政改争拗，类似情况亦值得参考。

平心而论，查理斯的皇储身份委实相当尴尬，名义上是英国王位第一继承人，实际上是一位垂垂老矣的超龄王子，几十年前已经是未来君主，几十年后仍然是未来君主，这名一直未登基的长者储君，婚姻和家庭生活辗转出现过种种波折。若然真的发起公投，说不定样貌酷似戴安娜王妃的威廉王子会后来居上取而代之，届时查理斯连皇储的身份亦被褫夺，君主之位白等半生。

若说查理斯给人的教训是不在其位勿谋其政，那么香港人亦应该准确掌握自己身处的位置，抛弃「恋殖归英」的残梦与幻想。现在社会上有一派声音认为，特区政府太不济事了，中央政府又不让港人落实真正的民主理想，所以有必要「回归英国」。这些眷恋着昔日殖民地美好时光的归英派或亲英分子，有没有想过英国政府根本无兴趣，也没能力重新「照顾」香港，国力渐衰的大英帝国勉为其难才保得住要求独立的苏格兰，要让鸦片战争迫使中国割地赔款那样的历史再重演一次，无异于天方夜谭。

所谓恋殖归英情意结，等同于把香港的步伐往后拖，横看竖看都数不出个中有何智慧。

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