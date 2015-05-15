港报社评：加大节能力度减排又悭荷包--星岛日报5月15日

在推出「全民节能运动」的前夕，政府公布新阶段的节约能源指标，要在十年后把本港的能源强度降低至十年前的六成。现时本港的能源强度已经是亚太经济合作组织各成员中最低，主要是因为没有耗电量大的重工业，撇除这个元素，本地建筑设计和市民日常生活仍然大有节能空间。 国际上倾向以能源强度作为量度节能的指标，即本地生产值每一元需要耗用的能源量。这比部分环保团体要求纯以耗能实数作衡量指标，对中国和印度等经济发展较快的非发达国家较公平。 亚太经合组织以二○○五年为基础年，订出各成员国和地区到二○三○年把能源强度降低两成半为首阶段目标。香港预计可以提早十五年达标。不过，第二阶段目标是在二○三五年 把能源强度降低四成半，挑战会更大，港府估计可能仅仅满足到要求，因此要加大节能力度，定下到二○二五年节能四成的目标。 可研居屋带头智能省电 本港在上世纪九十年代起，节能有飞跃表现，主要原因是工业北移，由每单位生产值耗能较低的服务业取代。二○○五年本港经济刚从沙士低谷回升不久，之后几年经济拜内地增长之赐突飞猛进，导致用来计算能源强度的本地生产总值基数得以大幅扩大。 随着内地经济增长放缓的新常态，本港需要下更多工夫在使用量方面作出节约，深化和加强一向的节能减排工作，并且扩大节能层面。 根据政府统计，本港能源消耗最大的种类是电力，九成来自建筑物电力需求。因此，替建筑物省电是首要途径。 政府推动智能绿色建筑，由公共建筑物带头，日后新建学校都至少要有百分之一的用电是来自再生能源。政府可以在本港发展得比较落后的智能省电家居设计上走前几步，例如广泛应用在新建居屋，自然可以带动私人发展商引入私楼，确保这方面质素要胜居屋一筹。 改善市民用冷气机习惯 政府又打算把现时应用在冷气机等五种家电的强制性能源效益标签计画，扩及电视、电热水炉、冷暖气和电磁炉。现时家居和商业楼宇耗电量最大的都是冷气机，占总用电量三成以上，当局除了透过能源效益标签产生的市场力量促使制造商提高能源效率外，还要宣传教育市民改变观念，改善使用习惯。 以往有环保团体标签香港是「冻感之都」，本港无论家居、商场或写字楼在调节室内温度时，都要避免出现夏天反而要添加外套的怪现象。 除了绿建环评和能源效益标签，当局还可以研究更多经济诱因促使本港引入更环保节能的各类产品。在消费者方面，现时当局和两家电力公司都有鼓励省电的安排，有关方面应该更积极推动智能省电家居，消费者亦要明白节省电力可以减低电力公司扩建发电资产的速度，减轻加电费的压力。