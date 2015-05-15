台湾债市：10年券殖利率盘初下跌，美债标售变数厘清

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北5月15日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周五盘初下跌。交易员表示，昨晚美国30年期公债标售的变数厘清，台债随美债殖利率走低。
他们指出，在空单回补带动下，104/5R殖利率跌破1.58%，创该券交易以来盘中低位。将持续观察多方是否守稳1.58%，再引发新一波轧空走势。
〞先前空单在1.60%以上累积了一些，现在认输回补。〞一位证券商交易员说。
交易员认为，台债接下来走势还是要看美债如何发展，此外，下周五新五年券104/9 将展开发行前交易，可望吸引空方自104/5R转进。
美国公债价格周四收高，因公债和公司债供应威胁消除，尽管当日美国财政部标售30年期公债得标利率较高。美国政府标售的160亿美元30年期公债，需求乏善可陈，得标利率为3.044%，为11月来最高，且较交易商原本预期的水准高了约2个基点。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 10年增额公债104/5R ：1.57-1.59%
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债收益率下滑，因债券发售结束和德债回稳
--表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.044%，投标倍数为2.20 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元