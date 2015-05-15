台湾债市：10年券殖利率盘初下跌，美债标售变数厘清

他们指出，在空单回补带动下，104/5R殖利率跌破1.58%，创该券交易以来盘中低位。将持续观察多方是否守稳1.58%，再引发新一波轧空走势。

美国公债价格周四收高，因公债和公司债供应威胁消除，尽管当日美国财政部标售30年期公债得标利率较高。美国政府标售的160亿美元30年期公债，需求乏善可陈，得标利率为3.044%，为11月来最高，且较交易商原本预期的水准高了约2个基点。