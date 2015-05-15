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亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 10:43 BJT

台湾债市：10年券殖利率盘初下跌，美债标售变数厘清

路透台北5月15日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周五盘初下跌。交易员表示，昨晚美国30年期公债标售的变数厘清，台债随美债殖利率走低。

他们指出，在空单回补带动下，104/5R殖利率跌破1.58%，创该券交易以来盘中低位。将持续观察多方是否守稳1.58%，再引发新一波轧空走势。

〞先前空单在1.60%以上累积了一些，现在认输回补。〞一位证券商交易员说。

交易员认为，台债接下来走势还是要看美债如何发展，此外，下周五新五年券104/9 将展开发行前交易，可望吸引空方自104/5R转进。

美国公债价格周四收高，因公债和公司债供应威胁消除，尽管当日美国财政部标售30年期公债得标利率较高。美国政府标售的160亿美元30年期公债，需求乏善可陈，得标利率为3.044%，为11月来最高，且较交易商原本预期的水准高了约2个基点。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 10年增额公债104/5R ：1.57-1.59%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债收益率下滑，因债券发售结束和德债回稳

--表格：美国财政部标售30年期公债得标利率为3.044%，投标倍数为2.20 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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