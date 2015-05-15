港报社评：普选方案是最好方案，也是最后方案--文汇报5月15日

政改工作进入最后阶段，反对派动作多多，以刻意误导、催谷预期、倒逼中央等行径，企图迫使中央让步。必须指出的是，根据基本法和人大决定制定的普选方案是不可能修改的。特区政府提出的普选方案不仅是最好的方案，也是最后的方案。任何人都须放弃中央在最后关头会作出让步的幻想。

尽管中央一再强调，人大决定不可撼动，特区政府不断重申，根据人大决定制定的政改方案不可更改，但反对派充耳不闻，视若无睹，用尽各种手段，企图威逼中央和特区政府改变原则立场，修改根据人大决定制定的政改方案。反对派拿近日「锺氏民调」的结果大做文章，声称反对政改的民意越高，中央最终不得不妥协让步。有人更以2010年中央接纳民主党「一人两票」方案为例，诱导市民对政改方案再修订产生不必要的遐想。

事实上，2010年的「一人两票」方案只属香港本地立法范畴的问题，当年人大常委会并无专门作出决定，与今次的政改不能相提并论。基本法和人大决定共同构成此次政改的宪制基础。人大常委会关于香港特首普选的决定包含了三个核心要素，即提名委员会组成、候选人数目和「过半数」要求，明确了特首普选的原则和制度框架，是落实普选不可逾越的底线。人大决定具有宪制性的法律地位，不可撼动。根据人大决定制定的普选方案，不可能修改。这是依法普选的必然要求，中央怎么可能在这个底线上作出让步？

普选方案低门槛「入闸」、暗票「出闸」等宽松设计，已尽可能地体现民主、开放、公平、公正的原则。通过政改方案，就可以实现香港史无前例的「一人一票」选举行政长官。否决政改方案，反对派怎么解释「政制原地踏步要比向前行好」？为何宁要1200人的选举，而不让500万人拥有普选权？此次政改方案若被否决，唾手可得的普选机遇与港人失诸交臂，不知何时再能重来，反对派不可拿香港的民主进步、港人的福祉作为筹码来赌一铺。

反对派对普选方案大肆进行恶意攻击，以负面言论刺激市民情绪，对否决政改方案所造成的严重后果，却全然不理，更提不出任何依法落实普选的出路，既不讲理，更不负责任。社会主流意见强烈希望政制向前，落实普选于民有利，对反对派无损，反对派须放弃改变人大决定的幻想，回到基本法和人大决定的正轨，为落实普选作出理性务实的选择。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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