港报社评：节能取态尚欠积极，政府勿再踟蹰不前--明报5月15日

全球暖化看似摸不着，其实时刻影响每一个人的生活，例如近年初春时日，气温偶或接近30℃，所谓春寒料峭好像已经在现实中消失，至于天气暖化与极端气候的关系，更是使人闻之而色变。排放导致全球暖化，涉及人类存亡绝续，因此，节能减排已经是毋须再讨论的方向，政府公布的「香港都市节能蓝图2015-2025+」（下称节能蓝图）目标，不会有人反对，人们只是关心政府制订的节能指标能否达到，是否过于保守等；初步看来，政府的节能取态未够积极，应该加大力度争取更大成效。

即使官府节能达标，整体仍属九牛一毛

节能蓝图重申早年订定的目标，以2005年为基准年，到2025年之前达到能源强度减少40%的目标，而政府建筑物会以去年为基准，到2020年之前节能5%。过去10年，政府建筑物已经减少近15%用电量，未来5年再减少5%用电量，从表面数字看来，成绩不算差，不过，即使政府自我要求做了那么多，在整体节能大局上，却只是九牛一毛。

按政府订定的目标，即使能源强度减少40%达标，能源消耗只是减少了6%；另外，政府在整体耗电量只占6%。多年前开始，政府以身作则，带头节能，期望收表率之效，若社会各方面跟进，形成一股节能洪流，届时就可以收到显着效果。这是主观良好意愿。近年，在政府推动和环保意识抬头，节能减排诉求，不能否定诱发了一定响应，不过只属少数，而且持续性成疑。例如5年前，政府资助大厦业主进行能源及碳排放综合审核计划，并展开能源效益项目，计划约有6400幢楼宇（约为全港七分之一楼宇）参加，资助已于2012年4月截止申请；究竟有多少楼宇在资助届满之后，仍然坚持综合审核，若政府无跟进了解，即使稍有成果，也可能只是昙花一现。

政府是用电大户（占整体用电量6%），相对于整体社会仍属少数，必须要社会动起来，节能成效才显着，不过，政府除了克己之外，未见有积极和具力度的政策措施，引导社会更投入到节能行列。例如，建筑物占整体耗电量约90%，政府表示会推广绿色建筑，提升建筑物的能源效益。从源头节能，不会有异议，如何使发展商认识并参与其间，未见政府有政策措施对应，只会由环境局局长接触能源和建筑环境界别的领导者，未来两年，与局长以及其他政府决策局和部门对话，以加快在私营界别采纳绿色建筑，云云。

官员与发展商接触对话有多大效果，若论往绩值得存疑。过去，发展商以顺应政府要求为名，设计出所谓环保露台等设施，换取「发水」空间，这个做法实质「搵笨」，最终是置业者成了羊牯，发展商则赚取了不应得的厚利。这是以环保之名的深刻教训，政府与发展商讨论兴建绿色建筑，会否重蹈覆辙，不单官员要保持警觉，市民也要密切监察。总之，发展商若提出交换条件才肯兴建绿色建筑，就要警惕。

削减空调耗电量，节能成效更可观

另外，占90%整体耗电量的建筑物，其中空调耗电占了30%，政府只要在压缩空调用电动手术，节能效益就会十分可观。节能蓝图介绍，政府鼓励商业楼宇的空调设定在24至26℃，而政府公布在夏季将公共设施温度设定为25.5℃。商业楼宇、特别是人潮川流不息的商场、电影院等，温度之低宛如冻房，过去，包括本报在内的传媒，曾经以温度计量度这类场所的温度，低过20℃者绝非少数，今时今日，这类场所按政府的「建议温度」而行，肯定仍然是少数。另外，现在到政府辖下公共设施，除了博物馆等特定场所需要较低温度之外，大多数设施的室温若说只有25.5℃，那就是过冻了，要再提高温度。

每到夏天，本港街头热气盘缠不去，有研究认为这是因为本港地狭人稠，楼宇密集，影响空气流通，冷气机释出的热气难以散去，形成所谓「热岛效应」，走在路上，只觉翳闷难当。空调在衆多设施中耗电最多，空调室温高低与耗电量成反比，因此，在耗电大饼，只要从空调这一块切5%出来，节能效益会以倍数增加。按现实情况，靠自律、自我要求调高空调室温而节能，响应不大，政府应该研究制订一些措施，要求市场、餐厅、电影院等公共场所，空调室温勿太低，若这一招奏效，将可显着减低耗电量，达致节能减排效果。

政府有节能目标，也自我要求减低耗电量，不过，基于政府所占份额不高，成效有限，而节能蓝图胪列愿景宏图，具体策略付诸阙如，只有务虚的泛泛之谈，缺乏鼓动社会参与节能减排的务实方向性举措，有沦为纸上谈兵之嫌。节能减排已有广泛共识，政府毋须继续踟蹰不前，应该展示更大企图心，拿出具体政策措施，带领市民走向更优质的生活环境。

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