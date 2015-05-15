离岸人民币：南方东英推出香港首支追踪中国创业板指数ETF

路透香港5月15日 - 深圳与香港股市互联互通（深港通）启动在即，全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理周五率先推出香港市场首支追踪中国创业板指数的交易所买卖基金（ETF）。

南方东英称，南方东英中国创业板指数ETF 追踪在深交所创业板上市以总市值、自由流通量市值及成交量计排名最高的100家A股公司的表现。

南方东英并指出，“近几年，中国涌现出大批概念新颖、潜力巨大的新兴公司，许多公司在创立初期就表现出巨大的爆发力，具备发展成为行业巨头的潜质。”

该支ETF设港元和人民币柜台交易，发行价为12元，每手买卖单位200，全年经常性开支比率估计为1.27%。

创业板指数由深圳证券资讯有限公司编制及发布，涵盖整个创业板市场的良好代表的总市值约47.08%。于2015年4月30日指数的总市值为10,054亿元人民币，自2010年6月1日成立以来累计增长193.65%，同期沪综指 和沪深300 分别增长72.94%和73.09%。

创业板涵盖中国市场新兴的行业和公司，既有总市值占比高达63%的科技、媒体及电讯业公司，如乐视网 、万达信息 和华谊兄弟 等，也包括新兴工业和医药公司。（完）