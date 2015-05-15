离岸人民币：南方东英推出香港首支追踪中国创业板指数ETF

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透香港5月15日 - 深圳与香港股市互联互通（深港通）启动在即，全球最大的RQFII管理人--南方东英资产管理周五率先推出香港市场首支追踪中国创业板指数的交易所买卖基金（ETF）。
南方东英称，南方东英中国创业板指数ETF 追踪在深交所创业板上市以总市值、自由流通量市值及成交量计排名最高的100家A股公司的表现。
南方东英并指出，“近几年，中国涌现出大批概念新颖、潜力巨大的新兴公司，许多公司在创立初期就表现出巨大的爆发力，具备发展成为行业巨头的潜质。”
该支ETF设港元和人民币柜台交易，发行价为12元，每手买卖单位200，全年经常性开支比率估计为1.27%。
创业板指数由深圳证券资讯有限公司编制及发布，涵盖整个创业板市场的良好代表的总市值约47.08%。于2015年4月30日指数的总市值为10,054亿元人民币，自2010年6月1日成立以来累计增长193.65%，同期沪综指 和沪深300 分别增长72.94%和73.09%。
创业板涵盖中国市场新兴的行业和公司，既有总市值占比高达63%的科技、媒体及电讯业公司，如乐视网 、万达信息 和华谊兄弟 等，也包括新兴工业和医药公司。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元