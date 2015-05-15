版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 15日 星期五 10:55 BJT

韩国已公布经济指标--2015/5/15

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值

据 (GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.8% @-p +0.3% @-r 6月3日 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +0.4% +0.4% 6月1日 --

工业生产(m/m) 3月 -0.4% @-p +2.3% @-r 5月28日 -- 失业率 4月 3.7% @ 3.7% @ -- -- 贸易收支(亿美元) 4月 顺差85 r 顺差84 r -- -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

参看全球经济数据相关资料，可点选

参看韩国经济数据相关资料，可点选

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐