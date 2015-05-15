全球矿业：澳洲总理支持参议院调查铁矿石价格大跌对经济的影响

路透悉尼/墨尔本5月15日 - 参议院针对铁矿石价格暴跌带来经济面影响的拟议调查，澳洲总理阿博特周五给予支持，加重了主要铁矿石生产商力拓 和必和必拓 的压力。

独立参议员Nick Xenophon发起的投票若获得通过，可能引发铁矿石价格大跌对政府收入带来影响的调查，以评估是否需要采取行动确保该行业的良性竞争。

由于尚未得到参议院的支持，Xenophon将票决推迟到6月16日。目前看来他似乎已成功赢得阿博特的支持。

“我认为，我们确实需要开展调查，”阿博特在接受悉尼2GB电台采访时表示。

“我们的确需要了解到底发生了什么事，我已经注意到Andrew Forrest等人提出的主张。”

铁矿石价格4月触及每吨46.70美元，创10年低位，不过本周已回升至61美元左右。

力拓和必和必拓在市场大量供应铁矿石，导致小规模、高成本的生产商难以生存。

Xenophon呼吁对此展开调查，与亿万富翁Andrew Forrest针对力拓和必和必拓发起的活动不谋而合。Andrew Forrest是澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Group 的创始人。

Fortescue设立“我们的铁矿石”网站(www.ourironore.com)，希望获得民众支持对抗力拓及必和必拓的行动。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)