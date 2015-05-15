全球矿业：澳洲总理支持参议院调查铁矿石价格大跌对经济的影响

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透悉尼/墨尔本5月15日 - 参议院针对铁矿石价格暴跌带来经济面影响的拟议调查，澳洲总理阿博特周五给予支持，加重了主要铁矿石生产商力拓 和必和必拓 的压力。
独立参议员Nick Xenophon发起的投票若获得通过，可能引发铁矿石价格大跌对政府收入带来影响的调查，以评估是否需要采取行动确保该行业的良性竞争。
由于尚未得到参议院的支持，Xenophon将票决推迟到6月16日。目前看来他似乎已成功赢得阿博特的支持。
“我认为，我们确实需要开展调查，”阿博特在接受悉尼2GB电台采访时表示。
“我们的确需要了解到底发生了什么事，我已经注意到Andrew Forrest等人提出的主张。”
铁矿石价格4月触及每吨46.70美元，创10年低位，不过本周已回升至61美元左右。
力拓和必和必拓在市场大量供应铁矿石，导致小规模、高成本的生产商难以生存。
Xenophon呼吁对此展开调查，与亿万富翁Andrew Forrest针对力拓和必和必拓发起的活动不谋而合。Andrew Forrest是澳洲第三大铁矿石生产商Fortescue Metals Group 的创始人。
Fortescue设立“我们的铁矿石”网站(www.ourironore.com)，希望获得民众支持对抗力拓及必和必拓的行动。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元