更正-《路透峰会》施罗德投资称不必担心债市流动性，基金有应对举措

(更正：倒数第二段应为“向投资者提供基金资产而非现金”，而非“把基金资产变成现金”)

* 最近债市遭遇卖盘，突显流动性疑虑

* 施罗德称资产管理机构有应对工具

路透伦敦5月14日 - 欧洲最大的独立资产管理公司--施罗德投资的公共政策主管Sheila Nicoll表示，若决策者对债券市场流动性的最坏预想真的出现，那么该公司已做好充分准备。

最近几周一些欧元区债券价格重挫，且预期美国几个月后会升息，令一些投资者感到恐慌，并引发对债市是否能够承受资金突然撤离的担忧。

施罗德投资的Sheila Nicoll在伦敦参加路透监管峰会时表示，监管机构需要认可基金公司有几种工具，可以帮助他们承受这种市场压力。

“我们都担心债市流动性问题...但资产管理机构了解流动性，这不是什么新事物，”Nicoll说。

“关于这种情况对基金行业的影响，有些被人们夸大了。”

Nicoll称，中期来看，资产管理机构有许多可用工具，防止投资者大规模撤资对基金构成冲击。

其中一个工具就是持有较高比例现金的能力，不过这可能损及收益。其他保护措施可能包括赎回限制、赎回收费、向投资者提供基金资产而非现金等。