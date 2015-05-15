澳新汇市：新西兰元因恒天然意外下调产量预期走低，澳元回落

新西兰元对乳品业消息相当敏感，因乳制品为该国最大出口收入来源。新西兰元已因新西兰央行(RBNZ)可能在未来几个月降息而承压。

市场预估新西兰央行在6月降息25个基点至3.25%的可能性为38%。

新西兰元周线料收低0.3%，如果周线最终收低，将是连续第四周下滑。

澳元本周料收高1.5%。如果周线确实收高，澳元将连续第六周上扬，创下自2012年以来最长的连续上涨周数。澳元涨势大抵是因为美元与澳洲对利率走向的预期分歧所致。

澳元兑日圆 维持可观涨势，报96.18，上日收涨0.97。澳元兑日圆本周至目前为止上扬1.3%。(完)

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