《SAFT专栏》QE也许并非日本经济的良药，但肯定是股市的福音

**财务表现蒸蒸日上**

日本企业藉低利率和资本市场融资之机来理顺资产负债表，更不用提利用创纪录的获利累积现金了。截止去年底，日本企业持有217万亿(兆)日圆(1.8万亿美元)现金，相当于日本年度经济产出的40%左右。

其中部分现金用于股票回购，日本企业去年回购了3.7万亿日圆股票，为全球金融危机以来之最。这将有助于提高股东权益报酬率(ROE)。日本的ROE通常只比美国企业ROE的一半略高一点。

还有部分现金被用于海外并购，这也谈不上是日本企业对日本或安倍经济学前景抱有信心的体现。根据Dealogic数据，日本企业今年迄今进行的海外并购交易规模达418亿美元，2014年全年为534亿美元。

和美国企业一样，日本企业也因非常低的薪资增长而受益。日本3月总现金薪资仅增长0.1%，而实际薪资在过去两年一直是下降的。这对企业利润率而言是利好，但对于整体经济来说并不是好事。

这再一次证明，一国的股市并不是衡量该国经济健康情况的良好指标。

至于企业投资，日本的情况不仅疲软，而且日本央行最新的短观调查还显示，企业信心较为低迷。调查显示，大型企业计划在新财年将资本支出削减1.2%。

具有讽刺意味(对于投资者而言或许是奖赏)的是，所有这些黯淡的经济消息都意味着，日本企业可能会从更多相同的宽松货币政策中，得到更大更多的好处。很多分析师预计，日本央行将在今年稍晚推出进一步的量化宽松措施。