《SAFT专栏》QE也许并非日本经济的良药，但肯定是股市的福音

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
**财务表现蒸蒸日上**
日本企业藉低利率和资本市场融资之机来理顺资产负债表，更不用提利用创纪录的获利累积现金了。截止去年底，日本企业持有217万亿(兆)日圆(1.8万亿美元)现金，相当于日本年度经济产出的40%左右。
其中部分现金用于股票回购，日本企业去年回购了3.7万亿日圆股票，为全球金融危机以来之最。这将有助于提高股东权益报酬率(ROE)。日本的ROE通常只比美国企业ROE的一半略高一点。
还有部分现金被用于海外并购，这也谈不上是日本企业对日本或安倍经济学前景抱有信心的体现。根据Dealogic数据，日本企业今年迄今进行的海外并购交易规模达418亿美元，2014年全年为534亿美元。
和美国企业一样，日本企业也因非常低的薪资增长而受益。日本3月总现金薪资仅增长0.1%，而实际薪资在过去两年一直是下降的。这对企业利润率而言是利好，但对于整体经济来说并不是好事。
这再一次证明，一国的股市并不是衡量该国经济健康情况的良好指标。
至于企业投资，日本的情况不仅疲软，而且日本央行最新的短观调查还显示，企业信心较为低迷。调查显示，大型企业计划在新财年将资本支出削减1.2%。
具有讽刺意味(对于投资者而言或许是奖赏)的是，所有这些黯淡的经济消息都意味着，日本企业可能会从更多相同的宽松货币政策中，得到更大更多的好处。很多分析师预计，日本央行将在今年稍晚推出进一步的量化宽松措施。
一次又一次地采取相同的措施，又期待能产生不同的效果，这对于日本经济而言或许行不通，但的确让投资者尝到了甜头。(完) (编译 王颖/汪红英；审校 张荻/陈宗琦/王洋)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元