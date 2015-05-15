台湾债市：10年增额券殖利率明显收低，美债标售变数厘清

* 10年券104/5R明显收低，空单回补加大跌幅 * 大型金融机构买盘延伸至短年期公债 * 下周五年新券登场，空头标的将移转 路透台北5月15日 - 台湾10年增额公债104/5R期 发行前交易殖利率周五明显收低。交易员 表示，因美国公债标售变数厘清，且美债殖利率短线高点浮现，有修正机会。台债亦吸引短多进场及空单回补 ，104/5R殖利率以日低作收。 展望下周，债市交易员认为，台债殖利率有进一步测低的机会，但空间多大，要看空头是否不退反进。 交易员指出，美国10年公债殖利率 本周盘中一度弹高至2.366%，但周四纵有30年公债标售未 如预期的利空，但殖利率仍收低，显示短期高点已经浮现。以技术面看，有机会继续向下测2.10%关卡。 〞若是美债高点已经看到，10年券104/5R在标售前可能下探1.55%。〞一位银行交易主管说。 另一证券商交易主管也称，台债受制筹码集中、资金浮滥与今年升息机率偏低等因素，这波国际债市走空 过程中，不见持券者抛售，反而有大型公股行库逢高承接，使得殖利率弹幅有限。但往下追价意愿也弱，因此 只能在区间内盘整。 银行交易主管认为，相较于美元汇率的大幅波动，台币表现相对稳定，再加上台美利差不小，以台币计价 的固定收益商品将吸引资金丰沛的银行青睐。 〞最近大型金融机构甚至买存续期三至四年的短券，好像吃不饱。〞他说。 交易员指出，下周五将有新一期五年券104/9 开始发行前交易，由于五年券殖利率先前弹幅 最小，因此可望吸引空方自10年增额券104/5R 转进。不过25日就要标售104/5R，因此愈接近周 末，交易心态就会愈谨慎。 交易员预估，下周五年债104/6期 殖利率主交投区间暂看在0.98-1.03%；10年增额券104/5R 期则料在1.55-1.62%。 美国公债价格周四收高，因公债和公司债供应威胁消除，尽管当日美国财政部标售30年期公债得标利率较 高。美国政府标售的160亿美元30年期公债，需求乏善可陈，得标利率为3.044%，为11月来最高，且较交易商 原本预期的水准高了约2个基点。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 -1.24 1.0101 1.0090-1.0199 28.0 10 104/5R -3.68 1.5660 *1.5660-1.5900 174.5 *表创该券交易以来殖利率低位 本/下周余日全球重要经济事件和数据包括： 5月15(五) 欧元区3月贸易收支；美国5月纽约联储制造业指数；加拿大3月制造业销售；美国4月工业生産和制造业産 出；美国5月路透/密西根大学消费者信心指数初值；美国3月资本流动数据。 5月18日(一): 中国4月70个大中城市住宅销售价格月度报告、一季度金融机构直接投资流量数据；日本3月工业生産及産 能利用率修正值；全美住宅建筑商协会(NAHB)5月房屋市场指数；韩国4月生产者物价指数(PPI)；瑞士3月零售 销售；新西兰第一季PPI投入物价及産出物价；瑞典央行全球前景研讨会；演讲嘉宾有：美国芝加哥联储总裁 埃文斯(0600)、瑞典央行总裁英韦斯、欧洲央行执委莫尔许。 5月19日(二): 美国4月建筑许可年率、房屋开工年率；德国5月ZEW景气判断指数和现况指数；英国4月消费者物价指数(C PI)、未经季节调整的PPI；欧元区3月贸易收支、4月HICP终值；日本第一季国内生产总值(GDP)初值；澳洲央 行发布5月政策会议记录；澳洲央行副总裁洛威发表演说；金融稳定监管委员会(FSOC)讨论2015年报；欧洲央 行管委维斯科和美国芝加哥联储总裁埃文斯在慕尼克一项会议中演讲。 5月20日(三): 台湾第一季经常帐、4月外销订单；美联储FOMC公布4月会议记录；美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说； 欧洲央行管委会会议、没有排定宣布利率；德国4月PPI；澳洲5月消费者信心指数；瑞士5月ZEW投资者信心指 数。 5月21日(四): 美国4月成屋销售年率、4月领先指标；美国4月芝加哥联邦储备银行全国活动指数；美国费城联储5月制造 业指数、堪萨斯联储制造业指数；日本央行货币政策会议(至22日)；欧洲央行中央银行业论坛(至23日)；德国 5月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值；欧元区3月经常帐、3月净投资；欧元区5月Markit制造业PMI、服 务业PMI、综合PMI 初值；英国4月零售销售；英国 5月工业联盟(CBI)总工业订单差值；日本5月路透短观制造 业景气判断指数；英国央行副总裁康利夫在伦敦发表演说；南非央行宣布利率决议。 5月22日(五): 台湾4月季调失业率、第一季经济成长率；汇丰中国制造业PMI 5月初值；美国5月Markit制造业PMI初值 ；美国4月CPI；日本4月制造业PMI初值；德国第一季GDP修正值、5月IFO企业景气判断指数；法国5月法国企业 景气指数；日本央行宣布货币政策决议；英国央行副总裁夏菲克在英国企业财务长公会会议发表演说。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5615 5 104/6 1.0101 3 104/1 0.7000 2 104/3 0.6300 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)