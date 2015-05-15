中国金融：金融风险总体可控，千方百计降低社会融资成本--副总理

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透北京5月15日 - 中国国务院副总理马凯表示，金融风险总体可控，要多措并举服务实体经济，千方百计降低社会融资成本。并强调稳健的货币政策要根据经济形势变化，更加注重松紧适度。
新华社周五引述马凯在上海调研金融工作时的讲话称，要加强流动性管理，保持货币信贷及社会融资规模合理增长；优化信贷结构，提高贷款审批和发放效率，保障铁路、水利、战略新兴产业等国家重点建设项目资金投放,加大对小微企业、“三农”、科技创新型企业等薄弱环节的金融支持.
“对在结构调整过程中有市场前景、有订单但存在暂时困难的企业，不能简单地抽贷、停贷，要采取积极措施帮助企业渡过难关。”马凯称。
马凯并要求，进一步清理和规范金融服务收费项目，降低过高的收费标准。同时，加快发展多层次资本市场，运用互联网、大数据、云计算等新技术，创新金融产品，为大众创业、万众创新提供多元化金融服务。
他并称，金融风险具有复杂性、隐蔽性、突发性、传染性和长期性。要牢固树立底线思维，严厉打击非法集资等金融犯罪活动，坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。（完） (发稿 李铮; 审校 沈燕/黄凯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元