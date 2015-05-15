中国金融：金融风险总体可控，千方百计降低社会融资成本--副总理

路透北京5月15日 - 中国国务院副总理马凯表示，金融风险总体可控，要多措并举服务实体经济，千方百计降低社会融资成本。并强调稳健的货币政策要根据经济形势变化，更加注重松紧适度。

新华社周五引述马凯在上海调研金融工作时的讲话称，要加强流动性管理，保持货币信贷及社会融资规模合理增长；优化信贷结构，提高贷款审批和发放效率，保障铁路、水利、战略新兴产业等国家重点建设项目资金投放,加大对小微企业、“三农”、科技创新型企业等薄弱环节的金融支持.

“对在结构调整过程中有市场前景、有订单但存在暂时困难的企业，不能简单地抽贷、停贷，要采取积极措施帮助企业渡过难关。”马凯称。

马凯并要求，进一步清理和规范金融服务收费项目，降低过高的收费标准。同时，加快发展多层次资本市场，运用互联网、大数据、云计算等新技术，创新金融产品，为大众创业、万众创新提供多元化金融服务。