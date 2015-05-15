全球金融：争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营--中国财政部

路透北京5月15日 - 中国财政部副部长史耀斌表示，日前印度已提名卡马特为金砖银行候任行长，中方已提名祝宪担任金砖银行中国籍副行长，争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营。

财政部官网周五报导称，金砖银行的创始成员为金砖五国，成员资格向联合国成员开放。银行法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元，在五个创始成员间平均分配，实缴比例为20%。

金砖银行总部设在中国上海。金砖银行行长在创始成员国中按印度、巴西、俄罗斯、南非、中国的顺序轮流产生，除产生行长以外的每个创始成员国至少应产生1名副行长，行长和副行长任期五年（首届副行长任期六年）。

史耀斌称，目前金砖国家正按计划推进金砖银行筹建工作，主要包括各国立法机构审批金砖银行章程协议，共同组建多边筹建秘书处并制定银行的战略规划和各项业务政策等。

7月初在金砖国家领导人会晤期间，金砖银行将在俄罗斯召开首次理事会议，正式任命行长和副行长，他们将带领多边筹建秘书处进一步加快推进各项筹建工作，争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营。

他提到，金砖银行总部将设在上海，作为东道城市，上海市为金砖银行落户做了大量准备工作。根据中方建议，金砖国家已同意未来金砖银行总部选址在上海浦东世博园区。

至于如何看待金砖银行和亚投行的关系，史耀斌称，面对全球基础设施建设的巨大需求，金砖五国倡导成立金砖银行，中国提出成立亚投行的倡议。这都是新兴经济体促进全球和亚洲基础设施建设和可持续发展、推动国际经济治理改革的重要举措。

“金砖银行和亚投行与现有全球和区域多边开发银行是互补关系，将在银行筹建中相互学习与借鉴，在运行过程中加强合作，发挥地域上的互补性，形成合力，共同促进全球和亚洲基础设施建设和互联互通，为推动全球和区域共同发展做出努力。”史耀斌称。

他提到，根据金砖银行章程协议，金砖银行的成员资格向联合国成员开放。新成员加入金砖银行需由银行的最高权力机构即银行的理事会批准。