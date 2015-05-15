全球金融：争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营--中国财政部

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透北京5月15日 - 中国财政部副部长史耀斌表示，日前印度已提名卡马特为金砖银行候任行长，中方已提名祝宪担任金砖银行中国籍副行长，争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营。
财政部官网周五报导称，金砖银行的创始成员为金砖五国，成员资格向联合国成员开放。银行法定资本1,000亿美元，初始认缴资本500亿美元，在五个创始成员间平均分配，实缴比例为20%。
金砖银行总部设在中国上海。金砖银行行长在创始成员国中按印度、巴西、俄罗斯、南非、中国的顺序轮流产生，除产生行长以外的每个创始成员国至少应产生1名副行长，行长和副行长任期五年（首届副行长任期六年）。
史耀斌称，目前金砖国家正按计划推进金砖银行筹建工作，主要包括各国立法机构审批金砖银行章程协议，共同组建多边筹建秘书处并制定银行的战略规划和各项业务政策等。
7月初在金砖国家领导人会晤期间，金砖银行将在俄罗斯召开首次理事会议，正式任命行长和副行长，他们将带领多边筹建秘书处进一步加快推进各项筹建工作，争取推动金砖银行于2015年底或2016年初启动运营。
他提到，金砖银行总部将设在上海，作为东道城市，上海市为金砖银行落户做了大量准备工作。根据中方建议，金砖国家已同意未来金砖银行总部选址在上海浦东世博园区。
至于如何看待金砖银行和亚投行的关系，史耀斌称，面对全球基础设施建设的巨大需求，金砖五国倡导成立金砖银行，中国提出成立亚投行的倡议。这都是新兴经济体促进全球和亚洲基础设施建设和可持续发展、推动国际经济治理改革的重要举措。
“金砖银行和亚投行与现有全球和区域多边开发银行是互补关系，将在银行筹建中相互学习与借鉴，在运行过程中加强合作，发挥地域上的互补性，形成合力，共同促进全球和亚洲基础设施建设和互联互通，为推动全球和区域共同发展做出努力。”史耀斌称。
他提到，根据金砖银行章程协议，金砖银行的成员资格向联合国成员开放。新成员加入金砖银行需由银行的最高权力机构即银行的理事会批准。
根据中国财政部网站公布，截至4月15日，亚投行意向创始成员国增至57个。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元