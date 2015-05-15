中国股市：沪综指早盘收跌1.4%，因政策面不明及新股扩容压力

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透上海5月15日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌1.4%。分析师指出，部分投资者担忧证监会下午例会可能传出不利消息，以及新股发行下周将启动，市场气氛整体偏谨慎，绝大多数个股出现回调。
沪综指 早盘收报4,315.219点，跌63.092点或1.44%，早盘最低曾至4,278.553点，跌幅达2.28%。上证A股今日上午成交3,839亿元人民币，上日全天为6,634亿元。
“市场上谨慎气息较浓，而且盘中也没有什么热点，一带一路、互联网+、创业板等不行，大家进场兴趣不浓。”东北证券分析师沈正阳指出。
他认为，目前市场估值偏高，而且基本面和政策面的不确定因素在增多，估计短期内大盘还将继续震荡整理。
下周将有20家新股密集发行，网上申购日基本集中在下周二和周三。不过中国证监会主席肖钢周五稍早表示，A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。
沪深300指数 早盘收报4,630.941点，跌1.49%。（完） (发稿 林琦；审校 张喜良)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元