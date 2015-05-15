中国股市：沪综指早盘收跌1.4%，因政策面不明及新股扩容压力

路透上海5月15日 - 中国股市沪综指周五早盘收跌1.4%。分析师指出，部分投资者担忧证监会下午例会可能传出不利消息，以及新股发行下周将启动，市场气氛整体偏谨慎，绝大多数个股出现回调。

沪综指 早盘收报4,315.219点，跌63.092点或1.44%，早盘最低曾至4,278.553点，跌幅达2.28%。上证A股今日上午成交3,839亿元人民币，上日全天为6,634亿元。

“市场上谨慎气息较浓，而且盘中也没有什么热点，一带一路、互联网+、创业板等不行，大家进场兴趣不浓。”东北证券分析师沈正阳指出。

他认为，目前市场估值偏高，而且基本面和政策面的不确定因素在增多，估计短期内大盘还将继续震荡整理。

下周将有20家新股密集发行，网上申购日基本集中在下周二和周三。不过中国证监会主席肖钢周五稍早表示，A股新股发行由一个月一批次改成两批次不会对市场造成很大的影响。