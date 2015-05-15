中国汇市：人民币早盘小幅走软，成交清淡市场延续区间盘整

路透北京5月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走软。交易员表示，人民币中间价今日续创近15个月新高，不过市场反应冷淡，成交相当淡静，在不足30个点子的波动区间内盘整，客盘亦无明显方向。

交易员称，最近市场持续在6.19-6.22区间盘整，中资大行也没有方向，在未有效突破该区间之前，市场仍处于迷茫和观望之中，期待监管层给出未来方向指引。

“中国的市场还是要看政策，今天客盘比较正常，大行也没有方向，成交很清淡，有效交易还很少。...只能继续等，看什么时候突破区间，”一股份行交易员指出。

截止北京时间11:22，美元兑人民币成交额 仅为42亿美元，显示早盘成交相当稀少。

北京时间11:23，人民币兑美元即期报6.2050元，上日收报6.2012元。今日人民币兑美元中间价 为6.1085元，为2014年2月18日以来的最高，上日中间价为6.1093元。

中国4月实际使用外资为年内次低点，但同比仍增长逾一成，显示中国对外资的吸引力犹在，人民币汇率亦有走升基础。不过商务部外资司负责人表示，近年来，中国劳动力成本上升较快，发达国家鼓励制造业回流，周边国家加大了吸引外资的力度，中国吸收外资面临较大竞争压力。

全球汇市方面，美元兑欧元周五早盘在三个月低位附近挣扎，但美国就业市场传来的消息令人鼓舞，扶助美元兑一篮子货币反弹。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2445/95，上日尾盘为6.2445。

北京时间11:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2053/70元，上一交易日尾盘报6.2032元。