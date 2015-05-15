中国汇市：人民币早盘小幅走软，成交清淡市场延续区间盘整

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透北京5月15日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走软。交易员表示，人民币中间价今日续创近15个月新高，不过市场反应冷淡，成交相当淡静，在不足30个点子的波动区间内盘整，客盘亦无明显方向。
交易员称，最近市场持续在6.19-6.22区间盘整，中资大行也没有方向，在未有效突破该区间之前，市场仍处于迷茫和观望之中，期待监管层给出未来方向指引。
“中国的市场还是要看政策，今天客盘比较正常，大行也没有方向，成交很清淡，有效交易还很少。...只能继续等，看什么时候突破区间，”一股份行交易员指出。
截止北京时间11:22，美元兑人民币成交额 仅为42亿美元，显示早盘成交相当稀少。
北京时间11:23，人民币兑美元即期报6.2050元，上日收报6.2012元。今日人民币兑美元中间价 为6.1085元，为2014年2月18日以来的最高，上日中间价为6.1093元。
中国4月实际使用外资为年内次低点，但同比仍增长逾一成，显示中国对外资的吸引力犹在，人民币汇率亦有走升基础。不过商务部外资司负责人表示，近年来，中国劳动力成本上升较快，发达国家鼓励制造业回流，周边国家加大了吸引外资的力度，中国吸收外资面临较大竞争压力。
全球汇市方面，美元兑欧元周五早盘在三个月低位附近挣扎，但美国就业市场传来的消息令人鼓舞，扶助美元兑一篮子货币反弹。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2445/95，上日尾盘为6.2445。
北京时间11:24，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2053/70元，上一交易日尾盘报6.2032元。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元