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货币新闻 | 2015年 5月 15日 星期五 15:53 BJT

表格：瑞士4月生产者/进口物价较上年同期下滑5.2%

路透苏黎世5月15日 - 瑞士联邦统计局周五公布，瑞士4月生产者/进口物价较上年同期下滑5.2%，较前月下跌2.1%。

4月生产者物价较上年同期下降3.5%，进口物价同比下降8.9%。

以下为详细数据：

2015年4月 2015年3月 2014年4月

生产者/进口物价 92.4 94.4 97.5

较上年同期(%) -5.2 -3.4 -1.2

较上月(%) -2.1 0.2 -0.3(完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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