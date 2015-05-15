香港个股：希慎料今年旗下商场续租租金升15-20%，较首季增幅为低

路透香港5月15日 - 香港旅游及零售市道近月表现放缓，在铜锣湾购物旺区拥有大量零售商场物业的希慎兴业 周五表示，预计今年全年商舖组合的续租租金可能较对上一个租期提高15-20%，但比首季续租租金有三成升幅为低。

希慎兴业副主席兼行政总裁刘少全在股东周年大会后对记者表示，今年首季旗下商舖组合的人流有9%的按年增长，人流多寡也是商户考虑租金水平时的重要因素。

他指出，首季旗下租户的营业额按年增幅达58%，这主要由于希慎广场内的苹果 专门店及诚品书店带动。此外，利舞台完成翻新后，场内食肆亦带动营业额增长。

希慎在铜锣湾拥有三大商舖群--希慎广场、利舞台及利园。对于近日铜锣湾区的空置地舖有增加的趋势，刘少全指出，这对公司与商户洽商续租没有太大影响，因为在市道欠佳时，零售商更需要大业主进行市场推广，制造商场内购物气氛，以吸引人流，这是地舖的单一业主所欠缺的。

公司财务总监贺树人表示，旗下零售商场今年须处理的续租已完成三分之一以上，按现时估计全年续租租金较对上一个租期（一般为三年）大中高双位数，即约15-20%的提升，至于写字楼续租则有中单位数的升幅。