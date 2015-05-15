香港个股：希慎料今年旗下商场续租租金升15-20%，较首季增幅为低

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
路透香港5月15日 - 香港旅游及零售市道近月表现放缓，在铜锣湾购物旺区拥有大量零售商场物业的希慎兴业 周五表示，预计今年全年商舖组合的续租租金可能较对上一个租期提高15-20%，但比首季续租租金有三成升幅为低。
希慎兴业副主席兼行政总裁刘少全在股东周年大会后对记者表示，今年首季旗下商舖组合的人流有9%的按年增长，人流多寡也是商户考虑租金水平时的重要因素。
他指出，首季旗下租户的营业额按年增幅达58%，这主要由于希慎广场内的苹果 专门店及诚品书店带动。此外，利舞台完成翻新后，场内食肆亦带动营业额增长。
希慎在铜锣湾拥有三大商舖群--希慎广场、利舞台及利园。对于近日铜锣湾区的空置地舖有增加的趋势，刘少全指出，这对公司与商户洽商续租没有太大影响，因为在市道欠佳时，零售商更需要大业主进行市场推广，制造商场内购物气氛，以吸引人流，这是地舖的单一业主所欠缺的。
公司财务总监贺树人表示，旗下零售商场今年须处理的续租已完成三分之一以上，按现时估计全年续租租金较对上一个租期（一般为三年）大中高双位数，即约15-20%的提升，至于写字楼续租则有中单位数的升幅。
希慎今天股价微幅收升0.14%，报35.8港元。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。