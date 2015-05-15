中国货币市场：隔夜回购利率距1%仅一步之遥，需求方喜短成交持续放量

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透上海5月15日 - 中国银行间市场周五早盘隔夜回购续跌，最新加权利率距1%关口仅一步之遥，七天期品种也再降近10个基点(bp)。交易员称，流动性过于泛滥且预期乐观，需求方偏好价格更低的隔夜，导致4月以来该品种成交多在万亿元以上，最近数日并攀升至1.5万亿元附近。
长期资金方面，一年期shibor今日维持了7个bp左右的降幅，跌势仍在由短向长漫延。
上海一券商交易员表示，从节约资金成本角度考虑，“肯定要多滚隔夜的，另外加杠杆，也让(隔夜)成交量上来不少。”
最近一次银行间市场隔夜回购加权利率低于1%的情况，出现在2009年8月。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.0486 1.1302 -8.16
七天 1.8867 1.9721 -8.54
14天 2.3578 2.4001 -4.23
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.3000 1.1400 +16.00
七天 2.6000 1.5450 +105.50
14天 2.2500 2.4950 -24.50
回购定盘利率
其中:隔夜 1.1600 1.2800 -12.00
七天 1.9200 2.0000 -8.00
14天 2.3700 2.4800 -11.00
Shibor
其中:隔夜 1.0780 1.1820 -10.40
七天 1.9620 2.0560 -9.40
三个月 3.3230 3.4820 -15.90
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元