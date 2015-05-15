中国货币市场：隔夜回购利率距1%仅一步之遥，需求方喜短成交持续放量

路透上海5月15日 - 中国银行间市场周五早盘隔夜回购续跌，最新加权利率距1%关口仅一步之遥，七天期品种也再降近10个基点(bp)。交易员称，流动性过于泛滥且预期乐观，需求方偏好价格更低的隔夜，导致4月以来该品种成交多在万亿元以上，最近数日并攀升至1.5万亿元附近。

长期资金方面，一年期shibor今日维持了7个bp左右的降幅，跌势仍在由短向长漫延。

上海一券商交易员表示，从节约资金成本角度考虑，“肯定要多滚隔夜的，另外加杠杆，也让(隔夜)成交量上来不少。”

最近一次银行间市场隔夜回购加权利率低于1%的情况，出现在2009年8月。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.0486 1.1302 -8.16

七天 1.8867 1.9721 -8.54

14天 2.3578 2.4001 -4.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.3000 1.1400 +16.00

七天 2.6000 1.5450 +105.50

14天 2.2500 2.4950 -24.50

回购定盘利率

其中:隔夜 1.1600 1.2800 -12.00

七天 1.9200 2.0000 -8.00

14天 2.3700 2.4800 -11.00

Shibor

其中:隔夜 1.0780 1.1820 -10.40

七天 1.9620 2.0560 -9.40

三个月 3.3230 3.4820 -15.90