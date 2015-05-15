更正 -《全球市场》亚洲股市小跌，但周线仍有望上扬

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
(更正：因英文原文有误，要点第一点及内文第八段中，美元指数跌至近“四个月”，非“五个月”低点)
* 美元承压，美元指数跌至近四个月低点
* 美国PPI令美联储加息预期降温
* 金价小跌，但周线有望大涨
路透东京5月15日 - 亚洲股市周五小跌，但周线仍有望小幅上扬，投资者等待美国今日稍晚将公布的更多数据，以寻找有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息时间的线索。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小幅下跌，但周线仍有望上涨0.6%左右。日本日经指数 涨0.5%，本周有望上涨1.5%。
美国股市方面，三大股指均涨逾1%，标准普尔500指数 收于纪录高位，因美国经济数据显示就业状况改善，但生产者物价指数(PPI)打击了对美联储今年很快升息的预期。
“劳动力市场至少看似会在二季度有良好进展，令人感到些许宽慰，”加皇资本市场资深外汇策略师Elsa Lignos称。“但要使美元扭转颓势，光一个略好于预期的初请失业金人口数据还不够。”
周五将公布的美国数据包括4月工业生产和5月路透/密西根大学消费者信心指数初值。
“我们从没预期过美联储会在下个月收紧货币政策，但预料他们会为9月份行动做准备，”BK Asset Management驻纽约董事总经理Kathy Lien称。
“但如果数据继续逊于预期，他们可能不会暗示之后三个月会调整货币政策，”她在客户报告中称。
美元原地踏步，力图维持平稳走势，周四时美元指数曾跌至近四个月低位。
美元指数 下滑0.1%至93.391，周四触及1月底以来最低位93.133，受压于欧元上扬，欧元兑美元 曾创下近三个月高点1.1445。欧元最新报1.1406美元，持稳于周四纽约尾盘水平。
美元兑日圆 报119.31，日内涨幅约为0.1%。
现货金 接近三个月高位，有望录得四个月来最大单周涨幅，因美国升息预期减弱，且美元疲弱令黄金对于持有其他货币的投资者来讲更富吸引力。
金价跌约0.2%至每盎司1,219.30美元，周线可望升逾2%。
“金价升破200日均线1,218美元，引发依据动能指标操作的投资人进一步敲进，”汇丰分析师James Steel表示。
原油期货价格小跌，但周线可望略微收高，因美元走疲、美国原油产量料将缩减，及全球需求回升。
美国原油 跌约0.2%，至每桶59.74美元，但可望第九周上扬，将为1983年以来最长纪录。
近月布兰特原油 跌约0.1%至66.65美元，周线料将上扬；上周跌幅达1.6%，中断为期一个月的涨势。(完) (编译 汪红英/刘秀红/艾茂林/龚芳; 审校 李春喜/于春红/王丽鑫)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元