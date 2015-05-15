更正 -《全球市场》亚洲股市小跌，但周线仍有望上扬

(更正：因英文原文有误，要点第一点及内文第八段中，美元指数跌至近“四个月”，非“五个月”低点)

* 美元承压，美元指数跌至近四个月低点

* 美国PPI令美联储加息预期降温

* 金价小跌，但周线有望大涨

路透东京5月15日 - 亚洲股市周五小跌，但周线仍有望小幅上扬，投资者等待美国今日稍晚将公布的更多数据，以寻找有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)加息时间的线索。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小幅下跌，但周线仍有望上涨0.6%左右。日本日经指数 涨0.5%，本周有望上涨1.5%。

美国股市方面，三大股指均涨逾1%，标准普尔500指数 收于纪录高位，因美国经济数据显示就业状况改善，但生产者物价指数(PPI)打击了对美联储今年很快升息的预期。

“劳动力市场至少看似会在二季度有良好进展，令人感到些许宽慰，”加皇资本市场资深外汇策略师Elsa Lignos称。“但要使美元扭转颓势，光一个略好于预期的初请失业金人口数据还不够。”

周五将公布的美国数据包括4月工业生产和5月路透/密西根大学消费者信心指数初值。

“我们从没预期过美联储会在下个月收紧货币政策，但预料他们会为9月份行动做准备，”BK Asset Management驻纽约董事总经理Kathy Lien称。

“但如果数据继续逊于预期，他们可能不会暗示之后三个月会调整货币政策，”她在客户报告中称。

美元原地踏步，力图维持平稳走势，周四时美元指数曾跌至近四个月低位。

美元指数 下滑0.1%至93.391，周四触及1月底以来最低位93.133，受压于欧元上扬，欧元兑美元 曾创下近三个月高点1.1445。欧元最新报1.1406美元，持稳于周四纽约尾盘水平。

美元兑日圆 报119.31，日内涨幅约为0.1%。

现货金 接近三个月高位，有望录得四个月来最大单周涨幅，因美国升息预期减弱，且美元疲弱令黄金对于持有其他货币的投资者来讲更富吸引力。

金价跌约0.2%至每盎司1,219.30美元，周线可望升逾2%。

“金价升破200日均线1,218美元，引发依据动能指标操作的投资人进一步敲进，”汇丰分析师James Steel表示。

原油期货价格小跌，但周线可望略微收高，因美元走疲、美国原油产量料将缩减，及全球需求回升。

美国原油 跌约0.2%，至每桶59.74美元，但可望第九周上扬，将为1983年以来最长纪录。