中国企业：铁路总公司一季度亏损64.61亿元，同比稍有增加

日本股市：日经指数早盘收低逾1%，因日圆走强与特朗普政策打压人气
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透上海5月15日 - 中国铁路总公司日前公布，2015年首季税后利润为亏损64.61亿元人民币，同比亏损幅度稍有扩大；此外2014年铁路总公司实现税后利润6.36亿元，同比增长近150%。
刊登在中国债券信息网的该公司一季度审计报告并显示，截至今年3月31日，其资产总额5.66万亿元，较上年末增加0.9%；负债总额3.75万亿元，较上年末增加1.95%；3月末负债率略升至66.2%。
此外，今年一季度铁路总公司实现运输收入1,461.6亿元，去年全年则为5,920.4亿元；计入其他收入后，一季度收入合计为2,115.8亿元，去年全年则为9,948.5亿元。
铁路总公司2014年一季度税后利润为亏损59.28亿元，较上年同期小幅减亏，而2013年铁路总公司实现税后利润2.57亿元，虽同比增长31%，但仍属微利状态。
在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)
参看相关细节，请点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
特朗普周五在就职演说中强调“美国优先”，但少有提及具体政策，这让期待他公布刺激经济增长、增加基建支出和减税计划细节的投资者感到失望。
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0742 1.0699 +0.40 +2.18 1.0513 美元/日圆 113.62 114.60 -0.86 -2.78 116.87 欧元/日圆 122.07 122.63 -0.46 -0.87 123.14 美元/瑞郎 0.9988 1.0012 -0.24 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.2418 1.2374 +0.36 +0.66 1.2336 美元/加元 1.3282 1.3321 -0.29 -1.10 1.3430 美元/离岸人民币 6.8169 6.8366 -0.29 -2.23 6.9726 澳元/美元