中国企业：铁路总公司一季度亏损64.61亿元，同比稍有增加

路透上海5月15日 - 中国铁路总公司日前公布，2015年首季税后利润为亏损64.61亿元人民币，同比亏损幅度稍有扩大；此外2014年铁路总公司实现税后利润6.36亿元，同比增长近150%。

刊登在中国债券信息网的该公司一季度审计报告并显示，截至今年3月31日，其资产总额5.66万亿元，较上年末增加0.9%；负债总额3.75万亿元，较上年末增加1.95%；3月末负债率略升至66.2%。

此外，今年一季度铁路总公司实现运输收入1,461.6亿元，去年全年则为5,920.4亿元；计入其他收入后，一季度收入合计为2,115.8亿元，去年全年则为9,948.5亿元。

铁路总公司2014年一季度税后利润为亏损59.28亿元，较上年同期小幅减亏，而2013年铁路总公司实现税后利润2.57亿元，虽同比增长31%，但仍属微利状态。

在实行铁路政企分开后，中国铁路总公司于2013年3月14日正式成立，为中央管理的国有独资企业，注册资金10,360亿元。(完)

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